Enerji krizinde önemli usulsüzlük iddiası: 'İşin içinde Erdoğan, Albayrak ve bazı üst düzey AKP yöneticileri var'

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda elektrik ve doğalgaza yapılan fahiş zamların ve gaz kesintisinin perde arkasında on milyarlarca dolarlık enerji vurgun iddiaları olduğunu söyleyerek açıklamalar yaptı.

"Paylaşacağım yolsuzlukların kimleri yerinden zıplatacağını biliyorum" diyen Erdoğdu, "İşin içinde Erdoğan, Albayrak ve bazı üst düzey AKP yöneticileri ile birlikte bu yolsuzluklardan on milyarlarca dolar kazanan küresel ve yerel şirketler varsa olabilecekleri varın siz düşünün" dedi.

Doğalgazda ilk yolsuzluğun doğalgaz alım anlaşmalarında yapıldığını söyleyen Erdoğdu, "Anlatacağım meseleler son derece teknik ve failler tarafından gizli tutulmaya çalışılan ağır konular. Bu yüzden dikkatli bir biçimde hem anlayıp hem anlatacak şekilde okumanızı rica ediyorum" ifadesini kullandı.

Erdoğdu, 2014 yılında konuyla ilgili yayınladığı, "Alamadığımız gaza milyarlarca dolar ödedik" başlıklı videoyu da paylaştı.

'Doğalgaz alım fiyatı ve miktarı üzerinden usulsüzlük yapıldı'

"Bunlar iddiadır. Milletvekili olarak dile getirmek benim anayasal sorumluluğumdur" diyen Erdoğdu'nun paylaşımları şöyle:

"Doğalgaz alım anlaşmaları 25 yıla kadar süresi uzayan ve toplam tutarı on milyarlarca dolara varan anlaşmalardır. İlk yolsuzluklar burada yapıldı. Ülkelere arasında doğalgaz alım anlaşması yapılırken iki önemli husus vardır. Bunlardan birincisi ne kadar (miktar) doğalgaz alınacağı diğeri de hangi fiyattan alınacağıdır. Her iki başlıkta da yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldı.

Önce miktar yolsuzluğunu anlatayım. Ülkeler doğalgaz anlaşması yapmadan önce alıcı ülke her yıl ne kadar doğal alacağını satıcı ülkeye bildirir. Ve anlaşmaya göre alıcı ülke (Türkiye) satıcı ülkeye (Rusya, Azerbaycan, İran) alım garantisi verir. Alıcı ülke garanti ettiği miktarı almasa bile almadığı bu gazın parasını ödemek zorundadır. Çünkü satıcı ülke bu tutar üzerinden doğalgaz yatırım ve işletme planlarını yapar.

Bu yüzden alıcı ülke gelecek doğalgaz ihtiyaçlarını doğru planlamalı ve alacağı miktar kadar gaz anlaşması yapmalıdır. İşte ilk büyük soygun tam bu noktada yapıldı. Yapılan anlaşmalar aşağıda.

'Alınamayacak miktarda gaza garanti verildi'

Türkiye adına alınamayacak miktarda gaza garanti verildi. Türkiye uzun yıllar boyunca alamadığı doğalgaza milyarlarca dolar bedel ödemek zorunda kaldı. Bu durumu Sayıştay her yıl raporladı. Sayıştay Raporunun ilgili sayfası aşağıda.

Sayıştay raporu

'Daha önce de gündeme getirdim, üstünü kapattılar'

Bu durumu 2011 yılından bu yana birçok defa TBMM kürsüsünden yaptığım konuşmalarla, basın toplantılarıyla ve televizyon programlarıyla anlattım. Üstünü kapattılar.

Türkiye adına alamayacağımız miktarda gaza garanti verilmesi bir dizi iç içe geçmiş yolsuzluğun sonucudur. Bu yolsuzluklar içinde özellikle BOTAŞ'ta kurulu ihale yolsuzluğu çarkını ilerde ayrı bilgisellerde anlatacağım.

'Dünyanın en pahalı elektriğini doğalgazdan üretmeye başladık'

Alamadığımız doğalgaza milyarlarca dolar ödemeye başlayınca Erdoğan yönetimi başımızı başka bir belaya soktular ve doğalgazdan elektrik üretimine ağırlık verdiler. Ancak bu durumu ülkemizin başını başka bir belaya soktu ve dünyanın en pahalı elektriğini doğalgazdan üretmeye başladık. Elektrik fiyatlarının fahiş fiyatlara çıkmasının bir nedeni de bu.

Ülkemiz doğalgazdan fahiş fiyata elektrik üretimine mecbur bırakılınca dönemsel olarak arz fazlası ortaya çıktı. Bu arz fazlasını gizlemek amacıyla uzun zaman boyunca yenilenebilir enerji kaynağı ruhsatları verilmedi.

Bu bilgiselde yazılan bilgileri Reza Zarraf'ın verdiği rüşvetlerle, Putin'le yapılan gizli görüşmelerle, Mübariz Mansimov ve Man Adası'nda açılan hesaplarla birlikte değerlendirirseniz olayların büyüklüğü ve giriftliği daha iyi anlaşılır. Bir sonraki bilgiselde uluslararası doğalgaz anlaşmalarında doğalgaz fiyatı üzerinden nasıl soyulduğumuzu ve bu soygunun nasıl zam olarak size yansıdığını anlatacağım."