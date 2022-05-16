'Bir tane tiyatro sıkıntı çıkarıyormuş' diyen Kültür Bakanı'na Moda Sahnesi'nden yanıt

Fahiş zamların ardından elektrik faturasını ödeyemediği için elektrik saati sökülen Moda Sahnesi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından hedef alınmıştı. Bakan Ersoy, enerji desteğini artırdıklarını söyleyerek Moda Sahnesi'ne ilişkin "Basında sadece bir tiyatronun ismini görüyoruz. Israrla bizden belge almamakta ısrar ediyor. Kuralları ben koyarım diyor. 490 tiyatro uymuş, 491'de mi sıkıntı çıkıyor? Ben sisteme karşı çıkıyorum, aykırıyım diye bu işler yürümez. Bana çok gerçekçi gelmiyor. Niyeti siyasi geliyor" demişti.

Ersoy'un bu sözlerine Moda Sahnesi'nden yanıt geldi. Moda Sahnesi'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bakan Bey izaha muhtaç bir kavram ortaya koyuyor. Diyor ki, 'dolaylı enerji desteği sağladık.' Bu dolaylı destek ne olabilir. Bakan Bey yarım ağızla diyor ki 'Satın aldığımız oyunların içinde enerji desteği payı vardır' Bir zamanlar elektrik faturalarındaki TRT payı gibi mi? Anlaşılmıyor."

Tiyatrolar Günü'nde Tiyatro Festivali'ne katılan tiyatrolara destek verildiğini hatırlatan Moda Sahnesi, "Festivale katılan tiyatroların sahnesi yok. Sahnesi olmayan tiyatrolara neden enerji desteği verildi?" diye sordu.

Öte yandan Bakanın yönlendirdiği şekliyle Bakanlık'tan belge alınamadığı ortaya çıktı. Moda Sahnesi, Bakanlığın başvuruya olumsuz yanıt verdiğini bildirdi.

Moda Sahnesi'nin açıklaması şöyle:

"Yani burada Bakan Bey'in dediği gibi bir kayıt problemi yoktur. Zaten Bakanlık'ta kaydı olmayan tiyatrolar devlet desteğine başvuramıyorlar. Ayrıca 2021 Eylül ayında "Babamı Kim Öldürdü" oyunu Ankara Çayyolu Cüneyt Gökçer sahnesinde Bakanlığın turne desteği kapsamında oynanmış ve ücreti alınmıştır. Bu oyun sürecinde de "eksik evrak" ya da "belge almama" gibi bir sıkıntı Moda Sahnesi'ne Bakanlık tarafından bildirilmemiştir. O zaman nereden çıktı bu "Kuralları ben koyarım" iftirası? Yanıt bekliyoruz.

Sonra Bakan Bey isim vermeden muğlak konuşmasına devam ediyor. Bakanlık 490 tiyatro ile ilişkisini sürdürürken 1 tane tiyatro sıkıntı çıkarıyormuş, "kuralları ben koyarım" diyormuş. Bu bir tane tiyatronun kim olduğunu söylemiyor. Kastı belli ama kesin konuşmayarak günah keçisini ilan etmiş oluyor. Bakan Bey hedef göstererek kastını aşıyor. Bu örtük "had bildirmelerle" sineceğimizi sanıyorlarsa yanılıyorlar.

Burada asıl mesele 490 tiyatro adına beliriyor. Sıkıntı çıkarmadığı söylenen bu 490 tiyatronun hepsi tiyatro mu bir kere? İkincisi de sahiden Bakan Bey'in dediği gibi hayatınız güllük gülistanlık mı?

Şimdi bakan beyden hem desteğin nasıl gerçekleşti hem de o bir tiyatronun adını açıklamasını bekliyoruz."