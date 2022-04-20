Moda Sahnesi'nin elektriğini kesen Sabancı'dan tiyatro festivali

Elektrik borcunu ödemediği gerekçesiyle Kadıköy’ün özerk kamusal tiyatrolarından biri olan Moda Sahnesi’nin elektrik sayacını söken Enerjisa’nın sahibi Sabancı Holding, Adana’da uluslararası tiyatro festivali düzenliyor.

Ocak ayından bu yana elektrik fiyatlarına uygulanan fahiş zamlar nedeniyle faturaları üç katına çıkan Moda Sahnesi, tiyatrolarının kamu hizmeti verdiğini söyleyerek faturaları protesto etmişti. Moda Sahnesi'nin bu fatura miktarlarının ödenmesinin sürdürülebilir olmadığını duyurduğu basın açıklaması kamuoyundan da geniş destek bulmuştu. Ödenmeyen faturalar karşısında ‘rutin’ işlemleri uygulayacağını açıklayan Enerjisa dediğini yaptı ve salonunun sayacını sökerek elektriğini kesti.

Şimdi Enerjisa firmasının sahibi Sabancı Holding Adana’da Devlet Tiyatrosu ile birlikte uluslararası tiyatro festivali düzenliyor.

Enerjisa tarafından sayacı sökülen Moda Sahnesi çeşitli platformlarda sesini/taleplerini duyurmaya devam ediyor.