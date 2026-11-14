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Bir talan ve sömürü portresi: Zorlu

soL TV, Zorlu Holding ve patronu Nazif Zorlu’nun talan ve sömürü hikayesini anlatıyor. Nazif Zorlu portresi aynı zamanda patronların, işçilerin üzerine basarak yükselişini de gözler önüne seriyor.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 14.11.2026 , 10:43 Güncelleme Tarihi: 14.11.2026 , 10:46

Ülkenin dört bir yanında işçiler patron sömürüsü altında eziliyor.

Patronların kazançları değişiyor ama işçilerin yaşadıkları aynı.

soL TV, Zorlu Holding ve patronu Nazif Zorlu’nun, 12 Eylül darbesi sonrasında Özal’ın elektronik vizyonundan Denizbank ve Tarişbank vurgunlarına, AKP dönemindeki devasa teşviklerden kamu arazilerinin talanı ve İsrail ordusu ortaklıklarıyla beslenmesine, en çok da üzerine bastığı emekçiler sayesinde nasıl büyüdüğünü “Bir talan ve sömürü portresi: Zorlu” dosyasıyla gözler önüne seriyor.

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