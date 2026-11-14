Ülkenin dört bir yanında işçiler patron sömürüsü altında eziliyor.

Patronların kazançları değişiyor ama işçilerin yaşadıkları aynı.

soL TV, Zorlu Holding ve patronu Nazif Zorlu’nun, 12 Eylül darbesi sonrasında Özal’ın elektronik vizyonundan Denizbank ve Tarişbank vurgunlarına, AKP dönemindeki devasa teşviklerden kamu arazilerinin talanı ve İsrail ordusu ortaklıklarıyla beslenmesine, en çok da üzerine bastığı emekçiler sayesinde nasıl büyüdüğünü “Bir talan ve sömürü portresi: Zorlu” dosyasıyla gözler önüne seriyor.

soL'un dört kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.