Bir sigara grubuna daha zam geldi

Sigaraya gelen zamları sosyal medya hesabından duyuran Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş bugün yeni bir gruba daha gelen zammı duyurdu.

8 Aralık Çarşamba günü P.M., ertesi gün ise JT. ve TT. gruplarında gidilen 2 TL'lik zammın ardından bugün de İ.T. grubu sigaralarına zam geldi. Yarından itibaren geçerli olacak zamlı fiyatlara göre grubun en ucuz sigarası 16,50 TL, en pahalısı ise 22 TL oldu.