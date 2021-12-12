Bir sigara grubuna daha zam geldi

Sigaraya gelen zamları sosyal medya hesabından duyuran Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş bugün yeni bir gruba daha gelen zammı duyurdu.
8 Aralık Çarşamba günü P.M., ertesi gün ise JT. ve TT. gruplarında gidilen 2 TL'lik zammın ardından bugün de İ.T. grubu sigaralarına zam geldi. Yarından itibaren geçerli olacak zamlı fiyatlara göre grubun en ucuz sigarası 16,50 TL, en pahalısı ise 22 TL oldu.
İmperyal Tobacco zam geçişi sigara zammı pic.twitter.com/tcNRhlix3E— Özgür Aybaş Tekel Bayii (@AybasOzgur) December 12, 2021