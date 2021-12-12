Bir sigara grubuna daha zam geldi

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş bir sigara grubuna daha gelen zammı sosyal medya hesabından duyurdu.

Haber Merkezi

Sigaraya gelen zamları sosyal medya hesabından duyuran Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş bugün yeni bir gruba daha gelen zammı duyurdu.

8 Aralık Çarşamba günü P.M., ertesi gün ise JT. ve TT. gruplarında gidilen 2 TL'lik zammın ardından bugün de İ.T. grubu sigaralarına zam geldi. Yarından itibaren geçerli olacak zamlı fiyatlara göre grubun en ucuz sigarası 16,50 TL, en pahalısı ise 22 TL oldu.

Haber

Kapıdan kovulmuş gibi yapılan tütün bacadan giriyor: Sigara devi BAT’tan yeni yatırım hamlesi