Bir sigara grubu daha zamlandı: En ucuzu 36,5 lira oldu

Philip Morris sigara grubuna yapılan zammın ardından Kent, Pall Mall, Viceroy marka sigaraların bulunduğu BAT grubuna da zam geldi.Yapılan zammın ardından BAT sigara grubunda en ucuz sigara 36,50 TL iken, en pahalı sigara fiyatı 42 TL olarak açıklandı.

BAT grubunda güncel sigara fiyat listesi şöyle:

Rothmans sigara: 36,50 TL

Tekel 2000 sigara: 36,50 TL

Tekel 2001 sigara: 36,50 TL

Viceroy sigara: 37,00 TL

Pall Mall sigara: 37,00 TL

Samsun sigara: 37,00 TL

Maltepe sigara: 37,00 TL

Kent D Line sigara fiyatı (Blue - Grey): 38,00 TL

Kent D Range sigara fiyatı (Blue - REKL GreAMy - Blue Long - Grey Long): 38,00 TL

Kent sigara fiyatı (Dark Blue - Dark Blue long - Switch): 38,00 TL

Kent Blue, Grey, White: 40,00 TL

Kent Slims sigara: 42,00 TL

Tekel 2000 (Sarmalık kıyılmıi tütün: Kırmızı 50 / 100): 40,00 - 65,00 TL

Öte yandan dün, Philip Morris grubu sigaralara da 5 TL zam yapıldı. Zamlarla birlikte 33 TL’ye satılan bir paket sigara artık 38 ila 43 TL bandında satışa çıkarıldı.