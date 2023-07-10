Bir sigara grubu daha zam yaptı: En ucuz sigara 42 liraya çıktı

PM grubu sigaralara yeni zam kararını açıkladı. Zam sonrası grubun en ucuz sigarası 42 lira oldu.

Haber Merkezi

Vergi zamları sigara fiyatlarına yansımaya devam ediyor.

JTİ grubunun dünkü zammının ardından PM grubu sigaralarına da zam geldi. Zam sonrası sigaraların en ucuzu 42 TL'ye çıktı.

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