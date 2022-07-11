Bir saldırı da Bursa'da gerçekleşti: Doktor ve iki asistan yoğun bakımda mahsur kaldı

Sağlık emekçilerine yönelik saldırıların giderek arttığı son günlerde, Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bulunan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde de sağlık emekçilerine yönelik saldırı gerçekleşti.

Dün saat 23.00 sularında gerçekleşen saldırıda, yaşamını yitiren bir hastanın yakını doktor ve iki asistana saldırdı. Kapıların hasta yakınları tarafından yumruklanarak kırıldığı hastanede, sağlık emekçileri bir saat boyunca yoğun bakım servisinde mahsur kaldı. Beyaz kod verilmesi üzerine polis eşliğinde hastaneden çıkartılan Doktor Mert Şahin, ölüm tehdidi aldığını aktardı.

Gazete Duvar'ın haberine göre, Doktor Mert Şahin, yoğun bakımda yaşamını yitiren bir hastanın yakınlarına bilgi vermek için yoğun bakım servisinden iki asistan ile birlikte çıktığını anlattı. Fiziksel saldırı gerçekleşmediğini belirten Şahin, küfür ve ölüm tehdidi aldıklarını aktardı. Saldırıdan korunmak için saklandıkları kapının hasta yakınları tarafından yumruklanarak kırıldığına dair sosyal medya üzerinden fotoğraf paylaşan Şahin, saldırganların polis tarafından ifadesinin aldığını, daha sonrasında ise şüphelileri görmediğini kaydetti.

'Sağlıkta şiddet normalleştirildi'

Yaşanan olaya dair açıklamada bulunan Bursa Tabip Odası Başkanı Tufan Kumaş, şiddetin kültür haline geldiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Ağır durumda olan bir hastanın vefat etmesi üzerine olayın gerçekleştiği bilgisini aldık. İnsanlar ölüm karşısında acı yaşarlar, öfkelenirler bu duygu son derece normal. Bu öfkeyi sağlık çalışanlarına yöneltemezsiniz, böyle bir şeyi kabul edemeyiz. İşin üzücü kısmı bunun normalleştirilmesi. Sağlık çalışanları artık ‘ne zaman benim başıma gelecek’ diye beklemeye başladı. Kendinizi bizim yerimize koyun. Bir kapıyı kapatıp arkasında bekliyorsunuz. Biz bir baskı oluşturmadığımız sürece gözaltı, tutuklama gibi bir şey olmuyor. Meslektaşımıza yasal olarak da yardımcı olacağız.”

Kumaş, sorunun temelinde sağlığın ticarileştirilmesi ve genel sağlık politikaları olduğunu söyledi. Kumaş, bunun sorumlusunun hekimler olmadığını, hatta şiddet uygulayanların ödüllendirildiğini, gerçek sorumlunun gözden kaçtığını vurguladı.