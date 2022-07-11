'O doktoru Konya’daki doktor gibi öldüreceğim' tehdidi!

Konya Şehir Hastanesi’nde yaşanan hekim cinayetinin ardından bir hekim daha ölümle tehdit edildi.

İddiaya göre, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kolundan ameliyat olan bir şahıs, kolundaki şişlik ve morluklar nedeniyle ameliyatı yapan doktoru tehdit etti.

Doktorun eşi olaya ilişkin sosyal medyadan, “Ortopedi uzmanı eşim hastası tarafından ölümle tehdit ediliyor. Lütfen destek olur musunuz, daha çok kişiye ulaşmamız lazım. Eşimin (meslektaşım) bir hastası 184’ü arayıp ‘O doktoru Konya’daki doktor gibi’ öldüreceğim’ diyerek tehdit edildi” paylaşımında bulundu.