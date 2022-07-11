Hasta yakınları acil servisi işlemez hale getirdi: 'O doktoru öldürmezsem adam değilim'

Dün akşam hasta yakınlarından oluşan yaklaşık 50 kişilik grup, Adana Çukurova Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne zarar vererek servisi bir saatten uzun süre çalışmaz hale getirdi. "O doktoru öldürmezsem adam değilim" diyen hasta yakını da dahil olmak üzere kimse gözaltına alınmazken, sağlık emekçileriyse saldırıdan dolayı hizmetten çekilme kararı aldı.

Olaya dair açıklamada bulunan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Adana Şubesi, gerçekleştirdiği açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Çukurova Devlet Hastanesinde hasta yakınları camı çerçeveyi indiriyor, "o doktoru öldürmezsem adam değilim" dediği herkes tarafından duyulan bir hasta yakını da var ve bir tane bile gözaltı yok! Arkadaşlarımız hizmetten çekilme hakkını kullandı.

Bir arkadaşımızın daha şiddete uğramasına tahammülümüz yok! Bir saatten uzun acili işlemez hâle getiren hasta yakınlarına karşı sadece sevk seçeneğinin kullanılmasını kabul etmiyoruz! Şiddetin olduğu yerde biz çalışmayacağız! Saldırganlar ve tehditler varken bir gözaltı bile yok!

Hasta bakmaya başlandı. Emniyet ekibi burada. Sabaha kadar emniyet desteği devam edecek dendi. Emniyet desteği ile çalışmak zorunda kalmayacağız. Şiddete bulaşan herkesin tutuklanmasını talep ediyoruz. Yöneticimiz arkadaşlarımızın yanında ve SES Genel Merkezi takip ediyor."