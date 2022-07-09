Hasta bakmadığı iddia edilen acil servis hekimine ilişkin açıklama: Tehdit ve hakarete uğradı

Adana İl Sağlık Müdürlüğü, bir acil servis doktorunun "hastalara bakmadığı" iddiasını içeren videoyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, doktorun hakarete ve tehdide maruz kaldığı vurgulanarak, “Güvenlik personeli desteği ve refakat sağlandıktan sonra rutin olarak ayaktan hasta muayenesi hizmete devam etmiştir” denildi.

Bugün sosyal medyada Adana Yüreğir Devlet Hastanesi'nde çekilen bir video paylaşılmış, videoda acil servis doktorunun hastalara "Bakmıyorum" diyerek servisten ayrıldığı, memur olduğunu ifade eden bir kişininse doktordan sicil numarasını ve ismini istediği anlar yer almıştı.

Videonun bazı medya organlarınca haber yapılması ve doktorun hedef gösterilmesi üzerine Adana İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yaptı. Açıklamada, doktora hasta yakınlarının saldırmaya çalıştığı ifade edilerek şunlar kaydedildi:

“Söz konusu video geçen 19 Haziran'da hastanenin yeşil alanında (acil olmayan hastalara ayaktan poliklinik hizmeti verilen birim) yaşanmış olup ilgili birim kabininde yalnız olarak çalışan görevli kadın hekimin kendisine sözel olarak hakaret ve tehditte bulunulması üzerine kendisini güvende hissetmeyip güvenlik personeli refakati olmadan muayeneye devam edemeyeceğini bildirdiği görüntülerdir. Güvenlik personeli desteği ve refakat sağlandıktan sonra rutin olarak ayaktan hasta muayenesi hizmete devam etmiştir. Söz konusu videoda geçen durumun birkaç gün önce Konya'da yaşanan doktor cinayeti olayından sonra tepki olarak yaşandığı iddiaları tamamen gerçek dışıdır.”