Bir motokurye kazası daha: Çarpıp kaçtı

1915 Çanakkale Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Settar Yurdakul 5 Ekim tarihinde Troya Caddesi Aksa Gaz önünde, bir aracın çarpması sonucu hastaneye kaldırıldı. Kazada kafasına aldığı darbe nedeniyle hayati tehlikesi bulunan Yurdakul üç gün süreyle yoğun bakımda kaldı. Yurdakul, geçtiğimiz gün yoğun bakımdan servise çıkarıldı.

Yurdakul'a çarpan araç sürücüsü kaza sonrası, olay yerinden kaçtı.

Polisin, mobese kameralarında yaptığı inceleme sonucunda aracın plakasını tespit edememesi nedeniyle de, otomobil sürücüsü hâlâ bulunamadı.

Güvencesiz çalışan ve ölüm riskiyle karşı karşıya gelen kuryeler için, motokuryelerin örgütlenmesinde büyük emek gösteren Yurdakul şunları söyledi:

"Hiçbir arkadaşımızı karşılaştığı sorunlarda çaresiz bırakmayacağız. Bana çarpan aracın bulunması çok önemli çünkü, bizler haklarımızı sahip çıkmazsak ölümlü kazalar devam edecek. Bir insana çarparak ortadan kaybolmak bir insan davranışı olamaz. Trafikte işimizi yaparken ölmek istemiyoruz. Bu konuda duyarlılığın gelişmesi için, motokuryelerin mesleki olarak haklarının tanınması için mücadeleye devam edeceğiz.

Sürücülerden tek isteğimiz, trafikte bizi görmeleri, bizi hiçe saymamalarıdır."