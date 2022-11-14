Bir kripto para borsası daha para çekme işlemlerini durdurdu

Kripto para borsası FTX'in iflasının ardından beklenen artçı sarsıntılar gelmeye başladı. Popüler kripto para borsalarından biri olan Hong Kong merkezli AAX, yaptığı duyuruda para çekme işlemlerinin askıya alındığını bildirdi. AAX tarafından yapılan duyurunun, FTX'in iflasından dolayı yapılıp yapılmadığı belirsizliği koruyor.

“Dolandırıcılık ve saldırıları önlemek için para çekme işlemleri askıya alındı” denilen şirket açıklamasında, “AAX, en yüksek doğruluğu sağlamak için 7-10 gün içinde tüm kullanıcılar için düzenli işlemlere devam etme çabalarımızı sürdüreceğiz” denilerek para çekme işlemlerinin 7 ile 10 gün arasında askıya alındığı bildirildi.

AAX, adı açıklanmayan üçüncü taraf bir ortağın hatası nedeniyle sisteminde anormal şekilde kaydedilen bazı kullanıcı bakiyelerini bulduğunu ve bunları geri yüklediğini açıkladı.

AAX Başkan Yardımcısı Ben Caselin, pazartesi günü sabah erken saatlerde attığı paylaşımda, "Aslında, ciddi güvenlik açıklarını gidermeyi amaçlayan planlı bir bakım için kötü bir zamanlama. Ancak, sektördeki korkutucu koşullar göz önüne alındığında, açılış biraz gecikerek kademeli şekilde olacaktır" dedi.

Kripto para borsası FTX cuma günü ABD’de iflas koruması için başvuruda bulunmuş, şirketin CEO'su Sam Bankman-Fried istifa etmişti. FTX’in varlıklarının saldırıya uğradığını ve borsanın ticaret kolu Alameda’yı desteklemek için müşteri fonlarını kullandığını kabul etmişti. (AA)