Bir kişi hayatını kaybetmişti: Somer Sivrioğlu hakkında 22,5 yıla kadar hapis istemi

İstanbul'da bulunan restoranın istinat duvarının çökmesi sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiği olaya ilişkin Şef Somer Sivrioğlu hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DHA'nın haberine göre; Sivrioğlu'nun, 20 Mayıs 2022'de İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde üç ay önce devraldığı restoranın istinat duvarı çökmüştü. Çöken duvar, o sorada yoldan geçmekte olan Ürdün'lü eski diplomat Ahmet Muhammed Salem Lubbad ve Baha Eddin Ali Hafez Shanableh'in üstüne düşmüştü. Eski diplomat Ahmet Muhammed Salem Lubbad hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede; şüpheliler Somer Sivrioğlu, Sakine Öçal, Gülay Kula, Sevinç Kula, Mehmet Levent Kula, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal'in bahçe duvarının çökmesi ile kişilerin ölümünü veya yaralanmasını öngörebilecek durumda olmalarına rağmen bahçe duvarını ruhsatlandırma, bakım, tadilat, onarım veya güçlendirme işlemlerini yaptırmadan kullanmaya ve kullandırmaya devam ettikleri kaydedildi.

Şüphelilerin yasal mevzuata, bilime ve fenne uygun şekilde duvarın tadilini ve onarımını yaptırmaları durumunda duvarın çökmeyeceğinin aktarıldığı iddianamede; şüphelilerin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareketleri sonucu Baha Eddin Ali Hafez Shanableh´in yaralanmasına, Ahmad Muhammed Salem Lubbad'ın ise ölümüne neden oldukları belirtildi. Sanıklar Somer Sivrioğlu ile 6 şüphelinin "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıl 8´er aydan 22 yıl 6´şar aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, mülk sahibi sıfatında yer alan tutuksuz sanıklar Mehmet Levent Kula, Sevinç Kula, Gülay Kula, Sakine Öçal taraf avukatlarıyla birlikte katıldı. Sanık Somer Sivrioğlu'nun avukatı bir sonraki celse müvekkilini hazır edeceğini söyledi.

Avukat, tutukluluk talep etti

Şikayetçi avukatı Nisa Serin "Duvarın yıkılmasında hem yapı hem de kiracıların yüksek kusurlu olduklarını düşünüyoruz. Özellikle kiracıların meydana gelen yıkımdan doğrudan ilgili ve kusurlu olduklarını düşünüyoruz. Meydana gelen vahim sonucun da göz önüne alınarak Somer Sivrioğlu´nun da arasında bulunduğu kiracı sanıkların tutuklu yargılanmalarını talep ederiz, tüm sanıklardan da şikayetçiyiz" diye konuştu.

Mahkeme heyeti sanıklar Somer Sivrioğlu, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal´in avukatlarına, müvekkillerini hazır etmesi için süre verilmesine ve eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.