'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına taahhüt edilen 93 milyon lira yatırılmadı

On bir ili etkileyen depremlerin ardından yardım kampanyası başlatanlardan biri İzmir Büyükşehir Belediyesi olmuş, HalkTV'deki canlı yayın aracılığıyla yürütülen "Bir Kira Bir Yuva" adlı kampanyaya 330 milyon liranın bağış yapılacağı taahhüt edilmişti.

Muhalefet liderlerinden kira, maaş ve çadır yardımı yaptığı gece taahhüt edilen bağışlara ilişkin son durumu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Soyer, toplanan 237 milyon liranın 90 milyon lirasının çadır ve konteyner için, 109 milyon lirasının da "Bir Kira Bir Yuva" için kullanıldığını, kalan 38 milyon liranın ise Umut Hareketi’ne aktarıldığını paylaştı.

Canlı yayında taahhüt edilen 330 milyon liranın 93 milyon lirasınınsa bağışçılar tarafından henüz hesaplara yatırılmaması dikkat çekti.