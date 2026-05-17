Bir IŞİD’li, polise verilen para sayesinde ‘hayalete’ dönüşüp nasıl aramızda dolaşıyor?

Kırmızı bültenle aranan Irak uyruklu IŞİD mensubu Suhail Mohammed Salemm Mahmood Sheeko’nun Eskişehir’de yakalanması sonrası skandal “ağ” bir kez daha tartışma konusu oldu.

Yeniçağ yazarı Fatih Ergin, IŞİD üyesi cihatçıların Türkiye’de ellerini kollarını sallayarak nasıl rahatça gezebildiğini bundan iki yıl önce aktarmıştı.

Ergin, sürecin kilit unsurunun GBT çetesi olduğunu dile getirmiş, bu çetenin danışmanlık ofisleri ve polislerin ortak hareket etmesiyle faaliyetlerini sürdürdüğüne işaret etmişti.

Fatih Ergin, Eskişehir’deki son operasyon sonrası, çetenin faaliyetlerini bir kez daha gündeme taşıdı:

…Şimdi burada filmi azıcık geri sarayım; 2024 yılında Sözcü TV’de İpek Özbey’in programında Türkiye’nin ilk kez duyduğu GBT çetesini belgeleri ile anlatmıştım. Bu çete, yabancı uyruklulara hizmet veren tercüme ve danışmanlık ofisleri ile Emniyet içerisindeki partnerlerinden oluşuyor. Sistem şu şekilde işliyor; Türkiye’ye legal yollardan giriş yapmış ya da illegal yollardan girip varlığını bir şekilde legalleştirmiş Suriyeli, Iraklı veya Afgan bir IŞİD ya da El Kaide mensubunu düşünün. Ya da uyuşturucu ticareti yapan bir yabancı olsun… Devlet o sırada bu kişi hakkında bir bilgiye sahip olmadığı için bir tahdit kodu koymuyor. Ancak daha sonra devlet o kişi hakkında bir istihbarat elde ediyor, suç türüne göre tahdit kodu konuluyor ve o kişi aranan suçlu oluyor.

Bu durumu bilen yabancı uyruklu suçlular kendilerine tahdit kodu konulup konulmadığını öğrenmek için para karşılığında tercüme ve danışmanlık ofisleri aracılığıyla Emniyet’in polnet sisteminde sorgulama yaptırtıyor. Önce danışmanlık ofisleri ilgili yabancı uyruklunun bilgilerini “anlaşmalı” polislere geçiyor. Polisler de sorgulama ekranının görüntüsünü gönderiyor… (Danışmanlık ofislerine gönderilen GBT sorgulamasının yapıldığını gösteren polnet ekran görüntülerini canlı yayında göstermiştik.) Böylece bir yabancı uyruklu, cihatçı terörist olduğunun ya da uyuşturucu ticareti yaptığının devlet tarafından tespit edildiğini öğrenirse ona göre önlemini alıyor, hayalete dönüşüyor. Hani önceki İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 729 bin Suriyelinin adreslerinde bulunamadığını, kayıp olduğunu duyurmuştu ya, işte onların çoğu GBT çetesinden aldığı tüyo ile kayıplara karışmıştı…”