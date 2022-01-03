Bir ilde AKP ve MHP'den istifa eden 120 kişi CHP'ye katıldı

CHP Lüleburgaz İlçe Başkanı Devrim Gündüz, önceki dönem MHP'den Evrensekiz Belde Belediye Başkanı seçilen Birol Özbay'ın da aralarında bulunduğu 120 kişinin MHP, AKP ve çeşitli partilerden istifa ederek CHP'ye katıldığını duyurdu.

2019 yerel seçimlerinde Evrensekiz Beldesi'ni CHP'nin kazandığını, ancak mevcut başkanın daha sonra AKP'ye geçtiğini belirten Gündüz, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada "Halkın oyları, yaklaşık bir sene önce mevcut belediye başkanı tarafından gasp edildi. CHP’den istifa ederek AKP’ye geçti. Bize bu katılımlarla beraber, mevcut belediye başkanına bir tepki gösterdiklerini ve 2024 yılında gasp edilen halkın iradesini hep beraber halka iade edeceklerini göstermek adına bizlerle beraber yürüyeceklerini söylediler" dedi.