Bir haftadır haber alınamıyordu: Peker'in nerede olduğunu açıkladı

Ülkücü mafya Sedat Peker'den BAE şeyhinin Türkiye seferinden bu yana haber alınamıyordu.

Bir haftadır avukatlarının da ulaşamadığı Peker'e ilişkin açıklamalarda bulunan Erk Acarer, "Bir haftadır Peker’den bilgi alınamıyor. Birkaç ay önce, konuşması istenmediği için bir adaya götürülme olasılığından söz etmiştik. Bildiğimiz kadarı ile bir adaya götürülmedi ama deyim yerindeyse ada ayağına getirildi" dedi.

Acarer, Peker'e ilişkin şu paylaşımları yaptı:

Edindiğimiz bilgileri paylaşalım. Ev hapsinde olduğunu biliyoruz. İletişim kaynaklarının da kesilmesi ile ağır bir tecrit gibi. Aktarılanlar kendisi ve ailesinin durumunun iyi olduğu yönünde. Türkiye’ye iadesi gibi bir durum da söz konusu değil.