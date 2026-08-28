Bir hafta önce bakanla görüşmüşler: Akit’in karma eğitime saldırısı 'bağımsız değil içeriden'

Gerici Yeni Akit'in dün sürmanşetinden yayımladığı “Karma eğitim sona ersin / Asrın yanlışından dönülsün” başlıklı haberinin ardından TKP’den yapılan açıklamada “Yeni Akit bu cüreti açık şekilde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den almaktadır” denilmişti.

Akit’in bu cüreti Bakan Tekin’den aldığını gösteren bir gelişme de haberde “eğitimci” diye sunulan isimlerin daha geçen hafta Yusuf Tekin ile yaptıkları görüşme oldu.

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan bugünkü yazısında o görüşmeyi hatırlattı ve aslında Akit'in karma eğitime karşı yaptığı çağrının "bağımsız değil, ‘içeriden’” olduğuna dikkati çekti.

Akit'in misyonlarından birinin de iktidarın kritik konulardaki politik risklerini önceden ölçmek ve kamuoyu tepkisini test etmek olduğuna işaret eden Pehlivan, Akit’in sürmanşetinde yine benzer bir senaryonun işaret fişeğinin atıldığını belirtti.

Pehlivan “Akit verilen görevini yine yaptı. Gerisi gelecektir” diye yazdı.

Barış Pehlivan’ın yazısından bir bölüm şöyle:

1- Karma eğitimden ‘gelişmiş birçok ülkenin vazgeçtiği’ iddiası büyük bir yalan. ‘Haberin’ içinde ileri sürüldüğü gibi; ‘başta ABD olmak üzere Almanya, Fransa gibi gelişmiş ülkelerin çoktan vazgeçtiği’ bir durum yok. Özetle, o ülkelerde de tıpkı Türkiye’de olduğu gibi karma eğitim baskın ve standart model. 2- ‘Karma eğitim kaldırılsın’ çağrısı yapan ve ‘eğitimci’ diye sunulan isimler, daha geçen hafta Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile buluşmuştu. ÇEDES projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’nın davetlisi olmuş, ‘cesaretini övdükleri’ Bakan Tekin’den teşekkür plaketi almış ve hatta kendi deyimleriyle ‘istişarelerde’ bulunmuşlardı. Evet, aslında bu çağrı bağımsız değil, ‘içeridendi’. 3- Kaldı ki Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in kendisi de karma eğitime karşıydı. Bugün arzularını manşete çıkaran aynı Akit’in bundan 12 yıl önceki birinci sayfası da buna kanıtlardandı. O dönem MEB müsteşarı olan aynı Yusuf Tekin’in sözlerinden yola çıkarak Akit, ‘Karma eğitim zorunlu değil’ manşetini atmıştı. 4- Kadınların hayatın her alanında eşit şekilde varlığı için, yani toplumsal cinsiyet eşitliği için olmazsa olmaz bir mesele karma eğitim. Akit’in de ona sufle veren iktidar güçlerinin de amacı, insanlığın yüzyıllar önce verdiği mücadelenin bu kazanımını yok etmek. 5- Amaç net: Karşımızda ne pedagojik bir kaygı var ne de dünya gerçekleri. ‘Gelişmiş ülkeler vazgeçti’ yalanıyla paketlenen bu propaganda, iktidarın eğitimde fırsat eşitliğini yok etme ve kamusal alanı baskılama hamlesinin öncü birliğidir. Akit verilen görevini yine yaptı. Gerisi gelecektir."

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