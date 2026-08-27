TKP: Karma eğitimi hedef alanları durduracağız!

AKP iktidarı laik eğitimi hedef almaya devam ederken, yandaş basın üzerinden karma eğitime yönelik yeni bir kampanya başlatıldı. Yeni Akit bugünkü sürmanşetinde karma eğitimin sonlandırılmasını istedi.

Karma eğitimi "asrın hatası" olarak niteleyen gerici gazete, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yıllardır dile getirdiği "kız okullarının" açılmasını savundu.

Karma eğitimi hedef alan organize saldırılara yanıt Türkiye Komünist Partisi'nden geldi.

'Bu gerici saldırı püskürtülmeli'

TKP'den yapılan açıklamada "Yeni Akit bu cüreti açık şekilde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den almaktadır" denildi.

Hem zorunlu eğitimi hedef alan hem de kız çocuklarının okula gitmemesini dert ettiğini öne süren Tekin'in yalan söylediğini vurgulayan TKP, kız çocuklarının erken yaşta zorla evlilik, ev içi yükler ve gericilik nedeniyle eğitimden uzaklaştırıldığını verilerle ortaya koydu.

Akit'in haberiyle AKP'ye gaza basma çağrısı yapıldığına dikkat çeken açıklamada, "Bu gerici saldırı püskürtülmeli, Cumhuriyet ve laiklik düşmanı, en başta da çocuk düşmanı olan bu girişim durdurulmalıdır" çağrısında bulunuldu.

'Bakan Tekin yalan söylüyor'

"Karma Eğitimi Hedef Alanları Durduracağız" başlıklı açıklamanın tamamı şöyle:

"Çıkardığı genelgelerle okulları tarikat ve cemaatlere teslim eden, zorunlu eğitimi hedef alan, müfredatı daha da gericileştiren, son olarak da 'Neyden kurtuluyoruz, ondan önce koskoca Osmanlı vardı' diyerek Kurtuluş Savaşı’nı müfredattan çıkarmaya hazırlanan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin döneminde karma eğitim hedef alınmaya devam ediyor.

Bugün yandaş bir gazete tarafından atılan manşette 'Asrın yanlışından dönülsün' denilerek 'Karma eğitim sona ersin' çağrısında bulunuldu.

Yeni Akit bu cüreti açık şekilde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den almaktadır.

Bundan aylar önce yaptığı bir açıklamada bazı velilerin 'Ben çocuğumu erkeklerle aynı okula göndermek istemiyorum' dediğini iddia eden Tekin, 'Şimdi benim Milli Eğitim olarak birincil hedefim ne? Kız çocuklarının okullaşmasını sağlamaktı. O zaman veliyi ikna etmek için biz, gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz, veli isterse çocuğunu kız okullarına gönderebilmeli, isterse erkeklerin gittiği okullara gönderebilmeli' ifadesini kullanmıştı.

Hem zorunlu eğitimi hedef alan hem de kız çocuklarının okula gitmemesini dert ettiğini öne süren Tekin, yalan söylemektedir.

Eğitim-İş’in açıkladığı verilere göre, Türkiye’de 2023-2024 eğitim-öğretim yılında zorunlu eğitim çağında olup örgün eğitime devam etmeyen çocuk sayısı yaklaşık 612 bin 814’tü. Bu sayı bir önceki döneme göre yüzde 38,4 artarken, tahminlere göre şimdi çok daha yüksek oranlara çıkmış, 800 bini geçmiş durumda.

Yine Eğitim-İş verilerine göre eğitim dışında kalan çocukların yüzde 53,6’sı erkek, yüzde 46,4’ü ise kız çocukları. Erkek çocukları genellikle ekonomik nedenlerle, çalışmak zorunda kaldıkları için okuldan koparken, kız çocukları ise erken yaşta zorla evlilik, ev içi yükler ve gericilik nedeniyle eğitimden uzaklaşıyor.

Bu tablonun sorumlusu içinde yaşadığımız düzen ve bunun temsilcisi Bakan Tekin gibilerdir.

Üstelik geldiğimiz noktada tehdit sanılandan çok daha büyüktür.

Geçtiğimiz yıl Ankara’nın Çankaya ilçesinde, Dikmen’deki bir okulda sadece kız çocuklara yönelik ortaokul açılmış, büyük tepki çeken bu adımın sadece başkentle sınırlı olmadığı ortaya çıkmıştı.

Şu anda tam 8 kentte sadece kız çocuklarının gideceği ortaokul açılarak karma eğitim zaten delik deşik edilmiş durumda.

Yandaşlar ise attığı manşetlerle AKP’ye gaza basma çağrısında bulunmaktadır.

Bu gerici saldırı püskürtülmeli, Cumhuriyet ve laiklik düşmanı, en başta da çocuk düşmanı olan bu girişim durdurulmalıdır."

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