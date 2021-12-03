Bir garip sansür kararı: Bir yıl önce Kaftancıoğlu'nu tehdit etti, bir yıl sonra 'mağdur' oldu

Geçen yıl kasım ayında Milliyetçi İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Mustafa Bilgehan Akıncı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu hedef alan bir paylaşım yapmış, "Canan, sende kaşıntı var, akıllı ol” demişti.

Konu soL'un da aralarında yer aldığı haber siteleri tarafından gündeme getirilmiş, haberleştirilmişti.

Bu haberin üzerinden bir yıl sonra Çorlu 1. Sulh Ceza Hakimliği, ilginç bir erişim engeli kararı aldı.

Bir yılda 'mağdur' olup 'unutulma' hakkı istedi, mahkeme 'haber değeri yok' dedi

Daha önce üzerinden yıllar geçmiş olaylar için başvurulan "unutulma hakkı" kapsamındaki sansür mekanizmasına bu kez olayın üzerinden sadece bir yıl geçmişken başvuruldu, üstelik mahkeme "olayın haber niteliği taşımadığı" iddiasında dahi bulundu.

İşte mahkemenin haber niteliği kriterlerini de belirlediği o kararı:

"Somut dosyada talep eden vekilinin beyanları özellikle unutulma hakkı ile birlikte değerlendirilmelidir. Unutulma hakkı, kişinin geçmişte yaşadığı bir olaya ilişkin haber, ses, fotoğraf, görüntü veya video kaydının internet üzerinde yapılan yayınlar vasıtasıyla kamuoyuna yansıması oluşan mağduriyetin giderilmesini amaçlamaktadır.

Somut dosya bakımından da adreslere belirtilen içeriklerin hakimliğimizce incelenmesinde içeriklerin tarihsel bir veri niteliği taşımadığı, kamu yararına katkısı bulunmadığı, haber niteliği taşımadığı ve bu halde talep konusu içeriklerin unutulma hakkı kapsamında değerlendirilmesi gerektiği zira gerçekleştiği iddia edilen olayın ve buna bağlı olarak yapılan haberlerin karar tarihi itibari ile güncellik değeri bulunmadığı ve başvuran hakkında konu ile ilgili kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği de göz önüne alındığında bu adresler bakımından başvuran vekilinin Silivri SCH'nin 10/11/2021 tarih 2021/4580 D.İş sayılı kararına itirazın kabulü ile bu kararın kaldırılmasına ve aşağıda belirtilen internet adreslerine içeriklerin yayından kaldırılmasına, dair aşağıdaki gibi karar vermek gerekmiştir."