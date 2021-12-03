Bir garip sansür kararı: Bir yıl önce Kaftancıoğlu'nu tehdit etti, bir yıl sonra 'mağdur' oldu

Geçen yıl kasım ayında Milliyetçi İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Mustafa Bilgehan Akıncı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu hedef alan bir paylaşım yapmış, "Canan, sende kaşıntı var, akıllı ol” demişti.
Konu soL'un da aralarında yer aldığı haber siteleri tarafından gündeme getirilmiş, haberleştirilmişti.
Bu haberin üzerinden bir yıl sonra Çorlu 1. Sulh Ceza Hakimliği, ilginç bir erişim engeli kararı aldı.
Bir yılda 'mağdur' olup 'unutulma' hakkı istedi, mahkeme 'haber değeri yok' dedi
Daha önce üzerinden yıllar geçmiş olaylar için başvurulan "unutulma hakkı" kapsamındaki sansür mekanizmasına bu kez olayın üzerinden sadece bir yıl geçmişken başvuruldu, üstelik mahkeme "olayın haber niteliği taşımadığı" iddiasında dahi bulundu.
İşte mahkemenin haber niteliği kriterlerini de belirlediği o kararı: