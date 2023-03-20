Bir binaya daha 'yarısı az, diğer yarısı ağır hasarlı' raporu

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen Hatay'ın Defne ilçesindeki yapılara yönelik hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Gülay Mübarek isimli yurttaşın yaşadığı 5 katlı apartmanda da hasar tespit çalışması yapıldı.

Milliyet’in haberine göre; hasar tespit çalışması kapsamında Mübarek’in oturduğu 1’inci kat ile 5’inci katta oturan komşusunun evi için “az hasarlı” raporu verildi. Ancak aynı binanın 3’üncü katında oturan başka bir komşunun oturduğu daire için ise “ağır hasarlı” tespiti yapıldı.

Aynı apartman için hem 'güçlendirme yapılarak oturulabilir' denildiğini hem de 'yıkılması gerekiyor' denildiğini aktaran Mübarek, konuya ilişkin şöyle konuştu:

“Oturduğum 5 katlı bina hasar almıştı. Bu hasar meydana gelen ikinci depremde daha da arttı. Depremden sonra hasar tespit çalışması için gelen ekipler tespit sonuçlarını e-Devlet'ten görebileceğimizi söyledi. Tespit çalışmalarından günler sonra e-Devletimizde gördüğümüz şeye şaşırdık. Aynı apartman için, benim tespit raporumda ‘az hasarlı’ denilirken, başka bir komşumum e-Devlet'inde ise ‘ağır hasarlı’ olduğu görülüyor.

Bende yer alan bilgiye göre, güçlendirme yapılıp binada oturulabilir, diğer komşudaki bilgiye göre ise binanın yıkılması gerekiyor. Benim dışımdaki başka bir komşuma da ‘az hasarlı’ denilmiş. Oysa, oturduğumuz binanın çatısı, balkonları ve arka cephesi yok.”