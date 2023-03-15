Bir binaya 'yarısı ağır, diğer yarısı az hasarlı' raporu verildi

Diyarbakır'da hasar tespit çalışmalarınına dair tartışamlar devam ediyor. Şu ana kadar 10 binden fazla itiraz dilekçesi verilirken Bağlar İlçesi'nde ilginç bir olay yaşandı.

1990'lı yıllarda Mevlana Halit Mahallesi'ndeki Danış 2 Apartman, imar izni alamadığı için kaçak bir şekilde inşa edilmiş. Projede iki blok görünse de binanın tek bir girişi var ve tek bir binadan oluşuyor.

Binanın yarısına az hasarlı diğer yarısına ağır hasarlı raporu verildi

Amida Haber'den Gönül Morkoç ve İlyas Akengin'in haberine göre projede iki blok görünen apartman, projenin aksine tek blok olarak inşa edilmiş. Her katında 4 dairenin yer aldığı apartmanda toplamda 30 daire bulunuyor.

Binada deprem sonrası Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bağlı ekipler hasar tespit çalışması yürüttü. Apartman projede iki blok göründüğü için ekipler, bir tarafına “az hasarlı” bir tarafına “ağır hasarlı” raporu verdi.

10 gün boyunca hasarlı evde yaşadılar

Gazetecilere konuşan bina sakinlerinden Feyat Zümrüt, “Meğer binamız ağır hasarlıymış. Bir tarafına az bir tarafına ağır hasar raporu verildi. Biz az hasarlı denen tarafta 10 gün çoluk, çocuk yaşadık. Sonra binanın girişinin tek olduğunu bildiğimiz için Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvurduk. Gelip yeniden incelediler, az hasarlı dedikleri bölüme de ağır hasar raporu verdiler. 10 gün ölümle burun buruna yaşamışız” dedi.

Apartmanın tapusuz olduğunu belirten Zümrüt, “Çoluk çocuğumuzun rızkından arttırarak bu evi aldık. Tapumuz yok. Bu bina yıkılırsa hiçbirimiz bir hak talep edemeyeceğiz. Sokakta kalacağız” diye konuşurken, yetkililerin seslerine kulak vermesini istedi.