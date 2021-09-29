Bir ayda 7 Filistinli Türkiye'de kayboldu, kriz masası kuruldu

Filistin Türkiye'de bu ay içinde kaybolan 7 vatandaşının bulunması için Ankara'daki büyükelçilik binasında bir kriz masası oluşturulduğunu duyurdu.

Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed ed-Dik, Ankara'daki büyükelçilik binasında konuyla ilgili Türkiye içişleri ve dışişleri bakanlıklarından ve güvenlik birimlerinden yetkililerle toplantı yapıldığını duyurdu.

Yerel basına konuşan ed-Dik Filistin'in Türkiye'de 7 vatandaşının kaybolduğu ihbarı alınmasının ardından vatandaşlarının bulunması için Türk makamlarına resmi muhtıra verildiğini söyledi.

Olayı "şoke edici ve endişe verici" olarak niteleyen ed-Dik, vatandaşlarının başına gelenlerin yakın zamanda ortaya çıkarılmasını umduğunu dile getirdi.

Son bir ayda 5 Filistinlinin İstanbul'da, 1'inin Konya'da, 1'ininse Türkiye-Yunanistan sınırında kaybolduğu belirtildi.

Kayıp Filistinlilerin çalışmak ya da okumak için Türkiye'de bulundukları, 3'ünün Gazze'den, 4'ününse Batı Şeria'dan geldikleri bildirildi.

Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed ed-Dik Türkiye'deki tüm Filistinlilere dikkatli ve temkinli olmaları, ilgili yasalara göre ülkedeki oturma izni koşulları açısından yasal statülerini sağlamaları çağrısında bulundu.

Ahmed ed-Dik "Topluluğumuzdan büyükelçiliğimizle işbirliği yapmalarını ve Türkiye'deki tüm Filistinli taraflardan bu konuyu takip etmelerini istedik" dedi.

Filistin'in Ankara Büyükelçiliği de konuyla ilgili bilgi sahibi olanların yetkilileri bilgilendirmelerini istedi.