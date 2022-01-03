‘Bir aile sadece bir simit bir çayla karnını doyurduğunda ayda bin 980 TL ödemesi gerekiyor'

Genel Sağlık-İş Başkanı Derya Uğur yaptığı açıklamada, “Hak ettikleri insani koşulları yaşamaktan uzak sağlık çalışanlarının ekonomik durumu her geçen gün kötüye gitmektedir. Sağlık çalışanları, ailesinin temel yaşam giderlerini bile karşılayamaz hale gelmiştir” ifadelerini kullandı.

Genel Sağlık-İş Başkanı Derya Uğur’un açıklaması şu şekilde:

4 kişilik bir aile, üç öğün sadece bir simit bir çay ile karnını doyurduğunda ayda bin 980 TL ödemesi gerekmektedir.

Bir çalışan, bırakın sağlıklı beslenme koşullarını, sadece simit- çay ile ailesinin karnını doyursa maaşından kalan tutarla kirasını mı, yoksa ardı kesilmeyen zamlarla el yakan faturalarını mı, yoksa çetin kış koşullarında daha da artan ısınma giderlerini mi karşılayacaktır?

Çocuğunun eğitim masrafları hiç gündem bile edilmemektedir.

Türkiye yeni yıla zamlarla uyanmış, elektriğe yüzde 52 ile yüzde 130, doğalgaza yüzde 25 zam gelmiştir. Emlak vergisinden atık su bedeline, taşıt vergisinden harçlara kadar her şey yüzde 36'lara varan oranlarda zamlanmıştır.

Üstelik bu zamların hiçbiri memur maaş zammına esas alınacak enflasyona yansımadığı için Ocak ayı memur maaş zamları düşük kalmıştır.

TÜİK’in gerçeklikle bağı kopmuş enflasyon rakamları üzerinden hesaplanan maaş artış oranları ile zam yapılmış yanılsaması yaratan siyasi iktidar, son dönemde de rakamları manipüle ederek “yüksek zam” algısı yaratmaya çalışmaktadır. Ancak siyasi iktidarın gözden kaçırdığı husus çalışan maaş bordrolarındaki rakamlardır.

Çalışan, alım gücü her geçen gün eriyen maaşları ile yoksulluk altında ezilmektedir.

Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş’in Aralık ayı araştırması, 4 kişilik bir aile için yoksulluk sınırının 13 bin 598 lira olduğunu ortaya koyarken, memur maaşlarına yüzde 100 zam yapılması durumunda dahi pek çok çalışanın maaşı yoksulluk sınırının çok altında kalacaktır.

Siyasi iktidar, çalışanı yüzdelik zamlarla oyalamaktan vazgeçmelidir. Anayasanın 55’ni maddesinde yer alan “Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır.” ifadesinin gereği yerine getirilmelidir.

Siyasi iktidar zam oranlarını kamu çalışanlarının insanca yaşayacakları şekilde yeniden düzenlemeli, EN DÜŞÜĞÜ yoksulluk sınırının üstünde temel maaş artışı sağlamalıdır.

Siyasi iktidar ile toplu sözleşmede yüzdelik zamlara imza atanlar, en az iktidar kadar kamu çalışanlarının yoksulluğunun sorumlusudur.

Tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini emeğimize sahip çıkmak için Genel Sağlık-İş ile birlikte mücadeleye çağırıyoruz.