Genel Sağlık-İş: 2021 yılının özeti sağlık çalışanlarının hakkının verilmemesidir

Genel Sağlık-İş Başkanı Derya Uğur yaptığı açıklamada, 2021 yılının sağlık emekçileri için zor bir yıl olduğunu, sağlık emekçilerinin pandeminin yanı sıra geçim derdiyle de uğraştıklarını ve emeklerinin karşılığını alamadıklarını söyledi.

Uğur, pandemiyle mücadele verirken 532 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini hatırlatarak, “Yaratılan enkazın altında sesini duyurmaya çalışan sağlık emekçileri, umut etmekten de yorgun düşmüştür” ifadesini kullandı.

Uğur'un açıklaması şu şekilde:

Ağır ve zor koşullarda hizmet veren sağlık çalışanları; pandemiyle geçen 2021 yılında gece gündüz demeden, yorgunluk nedir bilmeden çalışmış ancak emeğinin karşılığını alamamıştır.

Özlük ve ekonomik haklarıyla ilgili talepleri karşısında sessiz kalınan, veril(miş) gibi yapılan zamlarla aldatılan sağlık çalışanları 2021 yılında “geçim” derdine düşmüş, açlığa mahkûm edilmiştir.

Çalıştıkları kurumlarda şiddetsiz gün geçmeyen, mesleki saygınlığı zedelenen sağlık çalışanları; sağlıksız çalışma şartlarında sağlık hizmeti sunmaya çalışırken tükenmiştir.

Pandemiyle mücadelede 532 sağlık çalışanı can vermiştir.

Yaratılan enkazın altında sesini duyurmaya çalışan sağlık emekçileri, umut etmekten de yorgun düşmüştür.

2021 yılında;

209 sağlık çalışanı pandemi ile mücadelede covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Binlerce sağlık çalışanı pandemi ile mücadelede enfekte oldu.

Sağlıkta şiddet haber bültenlerinin olmazsa olmazları arasına girdi

Sağlık çalışanı açlık sınırında maaşlarla “geçim” derdine düştü.

Sağlık çalışanı liyakatsiz yöneticilerin mobbingine maruz kaldı.

Covid-19, 2021’de de meslek hastalığı olarak tanımlanmadı.

Tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak kademeli ek gösterge artışı 2021’de de düzenlenmedi.

Tüm sağlık emekçilerine geçmişe etkili olarak 90 gün yıpranma payı 2021’de de verilmedi.

Aynı işi yapan sağlık çalışanları farklı statüde çalıştırıldı, farklı ücretler aldı.

Personel açığı 2021’de de kapatılamadığı gibi açık daha da fazla büyüdü.

Sağlık çalışanının kreş-bakımevi-anaokulu sorunu 2021’de de çözülemedi.

Aile Hekimleri, yeni Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ile cezalandırıldı.

Ağır çalışma koşulları ve mobbing nedeniyle intiharlar yaşandı.

Uzun nöbetler sonrası uykusuzluk bir asistan hekimi yaşamdan kopardı.

Aile hekimleri vekaletsiz izin kullanamadı, izne çıktığında maaşı kesildi.

Muayene süresi 5 dakikaya indirilerek iyi hekimlik yapama koşulları ortadan kaldırıldı.

Akıldan, bilimden, emekçiden yana değil, sermayeden yana sağlık politikaları üretildi.

Kamucu sağlık hizmetleri bu yıl da hayata geçirilemedi.

Hekimler davalarda ödeyemeyecekleri para cezalarıyla karşı karşıya kaldı.

En başarılı tıp öğrencileri daha az risk içeren branşlara yöneldi.

1200’den fazla hekim yurt dışı başvuruları için ‘iyi hal belgesi’ aldı.

Yüzlerce hekim tüm bu olumsuzluklar nedeniyle istifa yolunu seçti

2021 yılında sağlık çalışanları binlerce hayat kurtardı yine de görünür olamadı

Döner sermaye performans aldatmacasıyla düşük maaşa mahkûm edilen sağlık çalışanları, ülkenin yaşadığı ekonomik yıkımı, mutfağında derinden yaşamaktadır. Ailesinin temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorluk çeken sağlık çalışanları, bir yanda pandemi ile mücadele edip bir yanda tenceresini kaynatma derdine düşmüştür. Çalışma şartlarının iyileştirilmesi, maaşlarının yeniden düzenlenmesini talep eden sağlık çalışanları, TBMM’den gelecek haberi beklerken umutları yine ertelenmiştir. 4 Ocak’ta açılacak TBMM’nin öncelikli gündemi tüm sağlık çalışanlarının özlük ve ekonomik haklarını iyileştirecek düzenleme olmalıdır.

Aldatılmaktan, umut etmekten yorulan sağlık çalışanları 2022 yılında somut adımlar beklemektedir