Bir ABD askeri KDHC'ye geçti

Bir ABD askeri Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne (KDHC) geçti. ABD'li yetkililer, ikinci sınıf er Travis King'in, Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki Askerden Arındırılmış Bölge'de (DMZ) turistik gezideyken, KDHC sınırını 'kasıtlı ve izinsiz' olarak geçtiğini söyledi.

ABD askerinin gönüllü olarak askerden arındırılmış bölgeyi geçerek - bildirildiğine göre disiplin soruşturmasıyla karşı karşıyayken - KDHC'ye geçmesi, Pyongyang ile artan nükleer gerilimin ortasında Washington için yarımadada başka bir kriz yarattı.

Sputnik’in haberine göre, görgü tanıkları yüksek sesle "Ha ha ha" diye gülerek koşan King'in sınırın öbür tarafına vardığında, KDHC'li yetkililerce gözaltına alındığını söylüyor. Bir görgü tanığı, "Başta bunun kötü bir şaka olduğunu düşündüm, ama geri gelmeyince şaka olmadığını anladım. Herkes telaşlandı ve işler çığrından çıktı" dedi.

DMZ'de firar vakası, ABD'nin nükleer balistik füze fırlatma kapasiteli denizaltısı USS Kentucky'nin Güney Kore'ye konuşlanmasının ve eşzamanlı düzenlenen Nükleer Danışma Grubu toplantısında Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Kim Tae-hyo'nin 'KDHC'ye nükleer saldırıyla rejimi devirme' tehdidi savurmasının ertesinde geldi.

AFP'ye konuşan Güney Kore başkenti Seul'den yetkililer, King'in saldırı suçlamasıyla yaklaşık 2 ay hapis yattıktan sonra 10 Temmuz'da hapishaneden bırakıldığını belirtti.

Güney Kore haber ajansı Yonhap, King'in Eylül 2022'de bir gece kulübünde bir Korelinin yumruklanması, Ekim 2022'de bir polis devriye aracının arka kapısının defalarca tekmelenmesi olayının zanlısı olduğunu ve kendisini yakalamaya çalışan polise küfrettiğini duyurdu.

CBS News, ABD'li yetkililere dayanarak, erin hakkındaki disiplin kovuşturması nedeniyle ABD'ye götürüldüğünü ancak Incheon Havaalanı'nda eşlikçilerinin elinden kurtulmayı ve DMZ'ye giden tur grubuna katılmayı başardığını bildirdi.

1950'de Kore Savaşı sırasında ve sonrasında Güney Kore'yi desteklemek için kurulan ve halihazırda DMZ'yi kontrol eden Birleşmiş Milletler Komutanlığı, firari ABD'li askerin 'Kuzey Kore'de gözaltında olduğuna inandığını ve olayı çözüme kavuşturmak için Kuzey Kore ordusuyla birlikte çalıştığını' söyledi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 'Pentagon'un durumu yakından izlediği ve soruşturduğu' açıklamasını yaptı. Pentagon'a göre Washington'un en büyük endişesi, 'King'in güvenliği'. Analistler, Pyongyang'ın firari ABD'li askeri Washington'a karşı pazarlık kozu olarak kullanabileceği görüşünde.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, yetkisi olmadan Askerden Arındırılmış Bölge’yi geçerek Kuzey Kore’ye giriş yapan ABD askerine ilişkin yaptığı açıklamada, “Kuzey Kore'ye kasıtlı olarak ve yetkisi olmadan geçen bir ABD askeriydi. Savunma Bakanlığı bu işin başında” dedi.