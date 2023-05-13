Binlerce TIR şoförü kapıda kaldı: 'Engelleme bilinçli'

Türkiye’nin dış ticaretinin en yoğun olduğu komşu ülkelerin başında Irak geliyor. Geçen yıl bu Irak'a Türkiye’den yapılan ihracat 15 milyar dolara dayandı. Anılan ticaretin çok önemli bir bölümü ise karayolu ile yapılıyor.

Her gün Habur’dan çıkış yapan binlerce TIR bu ülkeye mal sevkiyatı yapıyor. Birkaç gün önce ülkenin başka bölgelerine mal taşıyan TIR şoförleri, seçim nedeniyle dönüş yoluna geçti.

'Pazartesi geçiş olacak' söylentisi

Halktv'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Zaho’da bulunan İbrahim Halil Sınır Kapısı’nda 5 bine yakın TIR’ın Habur’a geçmek için kuyrukta beklediği öğrenildi. Aynı zamanda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da danışmanı olan Şırnak Barosu eski Başkanı Nuşirevan Elçi şu bilgileri paylaştı:

"Habur’a giriş yapmayı bekleyen şoförlerle görüştüm. Perişan durumda olduklarını belirttiler. Geçişte büyük bir sıkıntı yaşandığını anlattılar. Bu kişilere, geçişe Pazartesi günü izin verileceğini söylemişler. Bize gelen bilgilere göre geçiş bekleyen TIR sayısı 5-6 bin seviyesinde."

'Engelleme bilinçli bir uygulama' iddiası

Elçi, seçime saatler kala TIR şoförlerinim geçişinin engellenmesinin bilinçli bir politikanın ürünü olduğu görüşünü ifade ederek “Dönüş yapacak insanların çok büyük bir bölümü. Bu insanlar, Cizre, Silopi, İdil gibi ilçelerde oy kullanacak. Birkaç oy hesabı yapan iktidar, bu insanların kime oy vereceğini de biliyor sonuçta” diye konuştu.

'2 bin 800 araç giriş yapmayı bekliyor'

Uluslararası Nakliyeciler Derneği’nden alınan bilgiye göre ise Habur’a geçiş yapmayı bekleyen araç sayısı 2 bin 800. Bir UND yetkilisi “Oy kullanabilmek için dönüşleri erkene almışlar anlaşılan. Yarına kadar giriş yaparlar. Yakın bölge araçları ise, akşam olmadan oy kullanırlar” dedi. Konu ile ilgili telefonla ulaştığımız İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nden ise dönüş olmadı.