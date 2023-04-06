'Binlerce EYT’linin emekliliği bozulabilir' iddiası

AKP'nin emeklilikte yaşa takılanların (EYT) oylarını alabilmek için emeklilik işlemlerini alelacele ve uzman olmayan çalışanlara da yaptırması nedeniyle birçok EYT'linin dosyasında hatalar yaşanacağı öne sürüldü. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kaynakları, ayda 35-40 bin kişinin emeklilik işlemlerini yürütebilecek kadar uzman personel bulunduğunu, işlemlerin hızlandırılması için uzman olmayan personele birer gün eğitim verilerek emeklilik dosyası inceleme görevi verildiğini bildirdiler.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; SGK kaynakları, dosyaları yanlış incelenmiş çok sayıda EYT'linin emekli edilmiş olabileceğini, ileride tüm dosyaların uzman gözüyle yeniden inceleneceğini belirtirlerken, yanlışlıkla emekli edilmiş EYT'lilerin emekliliğinin bozularak geriye dönük borç çıkarılabileceğini söylediler.

Emeklilik bağlama işleminin ciddi uzmanlık gerektiren bir iş olduğuna işaret eden SGK kaynakları, özellikle Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur arasında geçiş yapmış EYT'lilerin dosyalarında ciddi hatalar yaşanacağını, bu hataların ilerleyen yıllarda yapılacak denetimlerle tek tek ortaya çıkacağını söylediler.