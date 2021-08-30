Bingöl ve Bitlis'te orman yangını

Bingöl'ün Yayladere ilçesine bağlı Sarıtosun köyünde çıkan orman yangının kontrol altına alınmasının ardından köyün bir başka noktasında daha orman yangınının çıktığı öğrenildi. Yangını fark eden vatandaşlar durumu Bingöl Orman İşletme İl Müdürlüğü ekipleri ve jandarmaya bildirdi.

Bölgede 6 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve Yayladere Belediyesi’ne ait 2 itfaiye aracı çalışmalara katılıyor.

Bitlis'te de iki ayrı noktada örtü yangını çıktı, bölgeye çok sayıda söndürme ekibi sevk edildi.

Bitlis-Van kara yolunun 35'inci kilometresi ile Bitlis- Diyarbakır kara yolunun Buzlupınar mevkiindeki yangınlara müdahale sürüyor.