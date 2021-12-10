Binayı tarikat yurduna kiralayan eski Emniyet Müdürü: ‘Beni ne cüretle arıyorsunuz?’

Antalya'daki yurt cinayetinde her gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. Öğrenciyi katleden tarikat yurdunun aşçısının Antalya Valiliği tarafından yapılan açıklamada psikolojik sorunları bulunduğu ve yurt binasının da bir emniyet müdürüne ait olduğu iddia edilmişti.
Halk TV yazarı İsmail Saymaz, bugünkü köşesinde 18 yaşındaki bir öğrencinin katledildiği yurt hakkında yeni bilgiler paylaştı.
Saymaz, yazısında Erenköy Cemaati’ne bağlı olduğunu söylediği yurt hakkında, Kepez ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’yü arayarak bilgi aldığını, denetimin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait olup, yurdun herhangi bir kaydının olmadığı ve ‘tümden kaçak statüde olduğu’ sonucuna vardığını belirtti.
Ayrıca Saymaz, daha sonra binanın dört sahibinden biri olan ve binayı yurda kiralayan emekli Emniyet Müdürü Ali Adıgüzel'e ulaştığını yazdı.
Adıgüzel'in, kendisine ‘Beni ne cüretle arıyorsunuz’ diye çıkışarak, sorularına yanıt vermeyi reddettiğini ve telefonu kapattığı ifade eden Saymaz’ın yazısının tamamı şu şekilde: