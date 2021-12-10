Binayı tarikat yurduna kiralayan eski Emniyet Müdürü: ‘Beni ne cüretle arıyorsunuz?’

Antalya'daki yurt cinayetinde her gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. Öğrenciyi katleden tarikat yurdunun aşçısının Antalya Valiliği tarafından yapılan açıklamada psikolojik sorunları bulunduğu ve yurt binasının da bir emniyet müdürüne ait olduğu iddia edilmişti.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, bugünkü köşesinde 18 yaşındaki bir öğrencinin katledildiği yurt hakkında yeni bilgiler paylaştı.

Saymaz, yazısında Erenköy Cemaati’ne bağlı olduğunu söylediği yurt hakkında, Kepez ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’yü arayarak bilgi aldığını, denetimin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait olup, yurdun herhangi bir kaydının olmadığı ve ‘tümden kaçak statüde olduğu’ sonucuna vardığını belirtti.

Ayrıca Saymaz, daha sonra binanın dört sahibinden biri olan ve binayı yurda kiralayan emekli Emniyet Müdürü Ali Adıgüzel'e ulaştığını yazdı.

Adıgüzel'in, kendisine ‘Beni ne cüretle arıyorsunuz’ diye çıkışarak, sorularına yanıt vermeyi reddettiğini ve telefonu kapattığı ifade eden Saymaz’ın yazısının tamamı şu şekilde:

Antalya'da, Erenköy Cemaati'ne bağlı kaçak yurtta 18 yaşındaki Mehmet Sami Toğrul'un vahşice öldürülmesinin yankısı sürüyor.

Yurdun bulunduğu Kepez'in AK Partili Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'yü arayarak, bilgi edindim.

Tütüncü'nün bilgiye göre...

Bu apartman 1997'de imar izni aldı.

Zemin kat dükkan, üst katlar konut olarak geçiyor.

Yurt kaydı bulunmuyor.

Tümden kaçak.

Denetimin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün yetkisinde olduğunu belirten Tütüncü, "Bize şikayet ulaşmadı" diyor. Tütüncü, bölgede başka bir kaçak yurt olup olmadığına ilişkin bilgisinin bulunmadığını anlatıyor.

Binanın dört sahibinden biri olan emekli emniyet müdürü Ali Adıgüzel, binayı yurda kiralamış. Bu kritik bilgiyi halktv.com.tr'nin yetenekli muhabiri Hazar Dost'tan öğrenmiştik. Sevgili Hazar'ın yakaladığı ipucunu izleyip

Adıgüzel'e ulaştım.

Aramızda şu görüşme yaşandı:

Öğrendiğim kadarıyla binayı siz kiralamışsınız.

Benim numaramı nereden buldunuz? Bu bilgiye nereden ulaştınız?

Bina uzun zamandır yurt olarak işletiliyormuş. Yanlış mı biliyorum?

Yanlış biliyorsunuz.

Babanız tarafından mı kiralandı?

Görüşmek istemiyorum.

Bir şey sorabilir miyim?

Soramazsınız. Bu yetkiyi nereden buluyorsunuz? Ne cüretle arıyorsunuz?

Gazeteci olduğum için arıyorum.

Arayamazsınız kardeşim.

Buranın yurt olduğunu biliyor muydunuz?

Soramazsınız.

Neden? Siz emniyet müdürüsünüz, buna nasıl izin verirsiniz?

Adıgüzel, son soruma yanıt vermedi ve telefonunu kapattı. Kendisini iki kez aradığım halde açmadı.

Düşünün...

Emniyet müdürü, apartmanı kaçak yurt olarak kullanılmak üzere tarikata ait Antalya İlim ve Kültür Derneği'ne kiralıyor. Suçüstü yapması ve en azından ihbarda bulunması gereken kişi bir suça göz yumuyor.

Bu derneğin başkanlığını Gıyaseddin Keyhüsrev Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Barış Kaplan yapıyor.

Yönetim kurulu üyeliğini Akdeniz Üniversitesi'nden Mustafa Sami Mencet yürütüyor. Tarikat üyesi iki memur, üniversitelileri Kredi Yurtlar Kurumu'na yönlendirmeyerek, kaçak yurt işletiyor.

Kaçak yurdu kapatması gereken Antalya Valiliği, tarikatı aklamak için "Bir delinin işi" anlamına gelen açıklama yayınlayarak, hem gizliliği ihlal ediyor, hem de soruşturmayı etkiliyor.

Sonra "Nerde bu devlet?" diyoruz.

Meğer bizzat içinde...