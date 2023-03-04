Binasına hasar tespiti için muhatap arıyor: 'Bir ışık istiyoruz, hakkımız değil mi?'

6 Şubat Maraş depremlerinin ardından, Hatay’ın Samandağ ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Aslan 1 Sokak’ta kendi imkanlarıyla yaptırdığı apartmanın hasar tespiti için AFAD’a başvuran Beşir Uzun, binasında yapılacak çalışmaya ilişkin muhatap bulamadığını belirtti.

Uzun, "Depremin ikinci gününden sonra buraya az hasarlı vermişlerdi. Daha sonra AFAD’a müracaat ettik. AFAD dedi ki, ‘oraya heyet gelecek’. 3 arkadaş geldi dışarıdan baktılar böyle kolonlara falan dedi, ‘az hasarlı’ sonra burada 6,4 deprem yaşandı. Bütün, benim binam dahil bütün Samandağ’a ağır hasarlı vermişler" dedi.

'Bir rehber istiyorum'

Depremzede yurttaş şöyle konuştu:

"Bir daha müracaat ettik biz AFAD yetkililerine, buradaki arkadaşlara, dediler ki, 'Kesinlikle bütün bunlara itibar etmeyin bunlar lağvedildi', hatta Şehircilik Bakanı da emir verdi; 'Defne, Samandağ, Antakya ilçeleri lağvedilmiştir'. İyi de şimdi biz muhatap bulamıyoruz. Tekrar gittik AFAD’a, onlar da diyor ki bize, 'Bir daha heyet çıkacak, ondan sonra bunlar netleşince mahalle muhtarlığına verilecek 30 gün içerisinde itirazınızı yapabilirsiniz'. Peki şu anda bizim muhatabımız kim? Ben muhatap bulamıyorum yani. Zaten yediğimiz deprem yetmiyormuş gibi bir de muhatap bulamıyoruz. Nasıl bunu çözeceğiz?

Ben normalde köyde kalıyorum. Bizim orada derme çatma bahçede buralarda sera diyorlar. Onlardan bir şey geçiştirdik hem de yük olmadık başkalarına, çadır falan almadık. Benim sonum ne yani, ne yapacağım ben? Yarın ben işime gideceğim, burası gelip habersiz yıkılır mı, yıkılmaz mı? Ben onu öğrenmek istiyorum. Bir rehber istiyorum. Işık da yok önümüzde, bir ışık istiyoruz sonuçta en doğal hakkımız değil mi?" (ANKA)