Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım tazminat davasını kaybetti

İstanbul'da 29-30 Ocak tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen, Avrupa, Asya ve Afrika'dan ülkelerin katıldığı "Vahyin Kutsadığı Şehir Kudüs" konulu toplantıda, 20 kişi için Kudüs ziyareti çekilişi yapıldığı, eski Başbakan ve AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın oğlu olan Erkam Yıldırım’ın da bu çekilişe katıldığı ve Kudüs ziyareti kazandığına dair haberler basına yansımıştı.

Odatv’nin “Kumarda kaybeden Diyanet'te kazanır” başlıklı haberinin doğru olmadığını savunan Erkam Yıldırım, 30 bin liralık tazminat davası açtı. İzmir 1. Asliye Hukuk Mahkemesi açıkladığı kararında Yıldırım’ın tazminat talebini reddetti.

Mahkeme, gerekçeli kararında şu ifadelerle yanıt verdi:

“Davacı dava konusu haber ve fotoğrafların yayınlandığı tarihte dönemin Başbakanının oğludur. Davaya konu edilen Davacının kumarhanede çekilen resmi ve paylaşılan haberler ise daha önceden ‘Haber’ olarak yazılı ve görsel basına yansıyarak kamuoyuna mal olmuştur. Davacının ister kendisi tarafından düzenlensin, isterse Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenensin habere konu organizasyonda çekiliş yaptığı da tartışmasızdır. Bu nedenle dava konusu 31.01.2018 tarihli internet haberinin Anayasanın 26 ve AİHS'nin 10. Maddeleri çerçevesinde "İfade Özgürlüğü" kapsamında değerlendirilmesi gerekir. Dava konusu haberde davacıyı küçük düşürücü, aşağılayıcı, hakaret içeren herhangi bir ifadede bulunmamaktadır.”