Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım tazminat davasını kaybetti

İstanbul'da 29-30 Ocak tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen, Avrupa, Asya ve Afrika'dan ülkelerin katıldığı "Vahyin Kutsadığı Şehir Kudüs" konulu toplantıda, 20 kişi için Kudüs ziyareti çekilişi yapıldığı, eski Başbakan ve AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın oğlu olan Erkam Yıldırım’ın da bu çekilişe katıldığı ve Kudüs ziyareti kazandığına dair haberler basına yansımıştı.
Odatv’nin “Kumarda kaybeden Diyanet'te kazanır” başlıklı haberinin doğru olmadığını savunan Erkam Yıldırım, 30 bin liralık tazminat davası açtı. İzmir 1. Asliye Hukuk Mahkemesi açıkladığı kararında Yıldırım’ın tazminat talebini reddetti.
Mahkeme, gerekçeli kararında şu ifadelerle yanıt verdi: