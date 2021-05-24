Binali Yıldırım’dan oğlu hakkında yeni açıklama

Cüneyt Özdemir, Eski Meclis Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım ile yaptığı görüşmeyi aktardı.

Özdemir sosyal medya hesabından "Biraz önce Sn Binali Yıldırım telefonla aradı ve oğlu ile ilgili Venezuella gezisine dair yanlış bir algı oluşturulduğunu belirtti. Oğlunun Venezuella'yı biraz meraktan biraz da iş adamı olarak yeni fırsatlar var mı diye sadece bir kez Aralık ayında ziyaret ettiğini söyledi" diye yazdı. Özdemir'in paylaşımları şöyle:

'Hayır işleri'nde bulunmuş

"Heyetten ayrı gayrı resmi olarak geziye katıldığını kendi imkanları ile kovid ile mücadelede kullanılacak malzeme götürdüğünü (başka ülkelere ziyarete gittiğinde de götürüyormuş) ayrıca çeşitli hayır işlerinde de bulunduğunu belirtti

Venezuella'daki hayır işlerini ise prensip olarak (genelde) söylemeyi uygun görmedikleri için açıklamasında özellikle belirtmediğini ve diğer açıklamalarla herhangi bir çelişki olmadığını da ekledi."

Sayın Binali Yıldırım'ın oğlunun Venezüella ilişkisi ile ilgili iddiaların bir kısmına verdiği yanıt doğru. (Sadece bir kez gittiğini ben de teyit ettim.)

Ancak diğer kısmına verdiği yanıtı geziye katılan Ak Partililer doğrulamıyor! https://t.co/5AqJVrFHzT pic.twitter.com/iHt3B5476i — cüneyt özdemir (@cuneytozdemir) May 24, 2021

Binali Yıldırım dün yaptığı açıklamada oğlu Erkam Yıldırım'la ilgili uyuşturucu ticareti iddiaları hakkında '"iftiradır" demiş, oğlunun geçen Aralık ayında Venezuela'ya gittiğini, maske ve test kiti götürdüğünü söylemişti.