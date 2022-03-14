Binali Yıldırım'dan çiftçilere: Ekin kardeşim, maliyetler yüksek diye düşünmeyin

AKP Tekirdağ İl Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıda konuşan AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, çiftçilere hitaben "Ekin kardeşim, ekebildiğiniz kadar ekin. Maliyetler yüksek, mazot yüksek, gübre yüksek, diğer girdiler yüksek nasıl ekelim diye düşünüyorsunuz, düşünmeyin" dedi.

Yıldırım'ın konuşmasının ilgili kısmı şöyle:

"Ekin kardeşim, ekebildiğiniz kadar ekin. Maliyetler yüksek, mazot yüksek, gübre yüksek, diğer girdiler yüksek nasıl ekelim diye düşünüyorsunuz, düşünmeyin. Devletiniz yanınızda. Bunların hepsini takip ediyor ve nerede ne zaman desteğe ihtiyacınız varsa o zaman da gereğini yapacak. Tereddüde düşmeyin, Türkiye tarımla, bu sene tarımda seferberlikle öne çıkacak. Çünkü küresel gıda problemi kapımızı çalıyor.

Dünyanın tahıl ambarı Ukrayna, Rusya yok. Yüzde 60'ını üretiyor. Peki bu nasıl karşılanacak? Bizim bile bir kısım oradan aldığımız bazı ürünlerde bağımlılığımız var. Memleketimiz mümbit bir memleket.

Elhamdülillah bu sene bereket de var, bolluk da var. Onun için bu seneyi iyi değerlendirelim, ekelim. Sonuna kadar ekelim, merak etmeyin, inşallah burada gerekli destekler veriliyor, inşallah daha fazlası verilecek. Maliyetler yükseldi ben nasıl ekeyim diye düşünmeyin. Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz bunun üzerine çalışıyor, düşünüyor. Siz yol kesmeden devam edin. Üretmeye devam edin. Bizi kurtaracak kalkındıracak olan üretimdir. Deliler gibi üreteceğiz ki sürümden kazanalım, maliyeti düşürelim ve dünyadaki rekabetimiz artsın."