‘Son 3 yılın' anketinden çarpıcı sonuçlar: AKP detayı dikkat çekti…

10 Şubat - 10 Mart tarihleri arasında 30 büyükşehir ve 51 il merkezinde 51 bin 675 vatandaş ile yapılan ankette katılımcılara, "Son 3 yılı değerlendirdiğinizde belediye başkanınızı başarılı buluyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

En başarılı büyükşehir belediyeleri sıralamasında sadece bir AKP'li belediye yer aldı. 10 Şubat - 10 Mart tarihleri arasında 30 büyükşehir ve 51 il merkezinde 51 bin 675 vatandaş ile yapılan ankette katılımcılara, "Son 3 yılı değerlendirdiğinizde belediye başkanınızı başarılı buluyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

Vatandaşların cevaplarına göre son 3 yılda en başarılı Büyükşehir Başkanı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. Mansur Yavaş’ı Fatma Şahin takip etti. 3. sırada Muhittin Böcek ve 4. sırada Ekrem İmamoğlu yer aldı. ‘En Başarılı İl Belediye Başkanı’ sıralamasında ise Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen birinci oldu.