Binali Yıldırım: Teyze bana 'sen bakan olmuşsun ama cahil kalmışsın' dedi

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Kafkas Üniversitesi'nin Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.

Yıldırım, konuşması sırasında 2007 yılında yaşadığı bir olayı anlatırken, Erzincan'da gittiği bir köyde bir teyzeye "bakan geldi, ne istiyorsan iste, ne ihtiyacın varsa ayağına geldi" denildiğini, kadının ise kendisinden ADLS istediğini aktardı.

"'Her şeyimiz var. Emme bizim köyde ADSL çekmiyor' dedi. 'O ne teyze?' dedim. 'Evladım, sen bakan olmuşsun ama cahil kalmışsın, Allah bilir sen şimdi Messenger'ı da bilmezsin' dedi" aktarımında bulunan Yıldırım, "Bakın, bana ders verdi. Anladım ki; teyzenin İsviçre'de yaşayan torunu varmış; torunu ile özlem gidermek, görüntülü konuşmak için Erzincan'a gitmek zorunda kalıyormuş. O yüzden, o hizmetin orada verilmesini istiyor. Haklı mı? Haklı" ifadesini kullandı.