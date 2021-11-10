Binali Yıldırım: Fildişi kulelerden aşağı bakarak çözüm üretemeyiz

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sakarya’da katıldığı bir programda salgının ekonomiye etkilerine ilişkin konuştu.

Yıldırım, asgari ücretin artırılması konusunda herkesin mutabık olduğunu çünkü alım gücünün azaldığını, özellikle emekli ve nispeten düşük maaşlıların zorlandığını söylerken "Devletin görevi buna tedbir almaktır. Tedbir alırken de tabii ki işçilik, girdi maliyetlerini daha da artırmak bizim ihracatımızı, ticaretimizi olumsuz etkiler. Bunun da farkındayız. Birbiriyle çelişen konuları ortak akılla ve karşılıklı fedakarlık yaparak çözeceğiz. Bunun yolu da birbirimizi dinlemek, anlamaktan geçiyor. Fildişi kulelerden aşağı bakarak çözüm üretemeyiz" ifadesini kullandı.