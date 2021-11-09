Binali Yıldırım Erdoğan'ı doğrudan arayamıyor mu? İşte ilginç ayrıntı...

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sakarya'da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla aradı ancak telefon ekranı kameralara yansıyınca aranan kişinin başka bir isim olduğu görüldü.

Haber Merkezi

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım bir dizi programa katılmak üzere Sakarya’ya gitti, İl Başkanlığı ziyaretinde dışarıda kendisini bekleyen partililerle buluştu.

Partililerin “Reis'i ara” sloganları atması sonrasında Binali Yıldırım, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla aradı.

Ancak Yıldırım’ın Erdoğan’ın sesini telefon hoparlörüne aldığı sırada, telefon ekranında Erdoğan değil, Hasan Doğan’ın adının yazdığı görüldü.

Bu görüntü, Yıldırım dahi Erdoğan’a doğrudan ulaşamıyor dedirtti.

Doğan, Erdoğan’ın Özel Kalem Müdürlüğü görevini yapıyor.