Binali Yıldırım 'büyük resmi' görmüş: 'Türkiye'yi işgal planıdır'

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef aldı. Millet İttiffakı'nın seçim çalışmalarında yer aldıkları için eleştiren Yıldırım, Türkiye'deki esas sorunun 'işgal planı' olduğunu iddia etti.

Yıldırım, Çekmeköy Nikah Sarayı'nda düzenlenen "Biz Anadolu'yuz" programında, Sivas, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdırlılar ile kahvaltıda bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanlarının seçim sürecinde yer almasını hedef alan Yıldırım, "Cumhurbaşkanlığı seçim propagandası yapıyor. Bu bir kere neresinden bakarsanız bakın sizin verdiğiniz oylara karşı yapılan bir yanlıştır" dedi.

Yıldırım, şöyle konuştu:

"Baktılar ki Kemal Kılıçdaroğlu tek başına olmuyor, zayıf kalıyor. İki tane de belediye başkanını yanına verdiler. Siz, bu şehrin belediye başkanını, bu şehrin işlerini yapsın, altyapısını yapsın, üstyapısını yapsın, trafiğini çözsün diye seçtiniz. Nerede şimdi bu arkadaş? Sizden izin aldı mı? Anadolu'yu dolaşıyor. Cumhurbaşkanlığı seçim propagandası yapıyor. Bu bir kere neresinden bakarsanız bakın sizin verdiğiniz oylara karşı yapılan bir yanlıştır."

‘Büyük resim Türkiye’yi işgal planıdır’

Konuşmasının devamında enflasyon rakamlarına değinen Yıldırım, enflasyon verilerini 'küçük sorunlar' olarak niteledi. "Büyük resme bakalım" diyen Yıldırım, esas problemin 'Türkiye'yi işgal planı' olduğunu öne sürdü.

Enflasyonun 'düşmeye başladığını' savunan Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Enflasyon yüzde 40 açıklandı. Enflasyon daha da düşecek. Bunlar geçici. Küçük sorunların içinde kaybolmayalım. Büyük resme bakalım. Büyük resim Türkiye'yi işgal planıdır. 15 Temmuz'da, bu ülkenin cumhurbaşkanını, başbakanını öldürmek istediler. Öldürmek için de her türlü gayreti gösterdiler. Amaçları, bu ülkeyi sömürgecilerin egemenliği altına sokmaktı. İşte o gece, bu yüce millet, bu aziz millet öyle bir şahlandı ki meydanları doldurdunuz, bayrağı indirmediniz, ezanları dindirmediniz." (AA)