Binali Yıldırım: Artık seçimi değil geçimi konuşacağız

Zeytinburnu Belediyesi'nin düzenlediği Geleneksel Tıp Festivali'nde konuşan AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım seçimlerin geride kaldığını belirterek ekonomideki sorunlara değindi.

Bundan sonra projelere odaklanacaklarını ifade eden Yıldırım, ''14 Mayıs'ta bir seçim yaptık. Yetmedi, 28 Mayıs'ta da eksiğimiz vardı, onu tamamladık. Böylece önümüzdeki 5 yılı artık görünür, belirgin hale getirdik. 5 yıl boyunca artık seçim değil geçimi konuşacağız. Memleket meselelerini konuşacağız. İnsanlarımızın hayallerini gerçeğe dönüştürecek projeleri, işleri yapmaya odaklanacağız" dedi.