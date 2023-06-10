Cumhur İttifakı ortağı Erbakan: Milletimiz ekonomik buhrandan kurtarılmayı bekliyor

Milletvekili seçimlerine Cumhur İttifakı ile ayrı listeden giren Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan ekonomik durumu eleştirdi, çözüm için de ortağı olduğu iktidara işaret etti.

Duvar'ın aktardığı habere göre Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı öncesinde yaptığı konuşmada Erdoğan'ı yeniden seçenlerin, 'haklı olarak ekonomi alanındaki buhranlardan kendilerinin kurtarılmasını beklediğini' söyledi.

Erbakan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bütün ekonomik sıkıntılarına, bunalmışlığına rağmen milli ve manevi değerlerine, ülkesinin bekasına sahip çıkmış, bu ülkenin CHP zihniyetine teslim edilmesine müsaade etmemiş, Cumhur İttifakı'na sahip çıkmış, Sayın Cumhurbaşkanı'mızı seçmiş, ancak şimdi aziz milletimiz haklı olarak ekonomi alanındaki buhranlarından kendilerinin kurtarılmasını beklemektedir. Bu yolda çok acil, çok etkili, çok ciddi adımların bir an evvel atılması gerekmektedir. Ekonominin borç-faiz, zam-vergi sarmalından kurtarılması, denk bütçeyle faize giden milyarlarca doların kurtarılması, kamudaki israfın önlenmesi, milli kaynak paketlerimizin hayata geçirilmesi ve bu elde edilen imkanın da dar gelirli milyonların alım gücünün, refah seviyesinin artırılması için kullanılması, işsiz milyonların istihdam imkanına kavuşması için kullanılması son derece hayati konulardır. Biz de Yeniden Refah Partisi olarak, bu doğrultuda atılan adımlara sonuna kadar destek olacağız. Doğruya 'doğru', yanlışa 'yanlış' demeye devam edeceğiz."

'Başka partinin sırtından değil kendi listemizle kazandık'

Erbakan, aldıkları oy oranı ve 5 milletvekiliyle 21 yıllık aranın ardından Milli Görüş'ü Yeniden Refah ile yeniden Meclis'e taşıdıklarını dile getirdi.

Meclis'e giren vekillerin başka partinin sırtından, listesinden ve başka partinin seçmenlerinin değil kendi seçmenlerinin oyuyla ve kendi listeleriyle kazanmalarından 'bahtiyarlık' duyduklarını belirten Erbakan, seçimin kazananının kendi partileri, Cumhur İttifakı ve AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olduğunu vurguladı.

'Dayısı olan değil hakkı olan makama oturacak'

Yeniden Refah Partisi olarak eğitim, siyaset, kamu, bürokrasi ve sosyal hayatın 'önce ahlak ve maneviyat' düsturuyla şekillenmesi için Meclis'te bulunacaklarını belirten Erbakan, "Dayısı olanın değil hakkı olanın hizmet makamına oturduğu bir Türkiye'nin inşası için gayret edeceğiz" dedi.