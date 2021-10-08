Binali Yıldırım: İş arıyorum

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım bir anaokulu öğrencisinin "Ne iş yapıyorsun" sorusuna "İş arıyorum" diye yanıt verdi.

İstanbul Bahçelievler'de belediyeye ait anaokulunu gezen Yıldırım'a öğrencilerden biri "Ne iş yapıyorsun” diye sordu. Binali Yıldırım bir süre düşündükten sonra "İş arıyorum" diye yanıt verdi.

Son Başbakan Binali Yıldırım'ın kaybettiği İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığına atanacağı iddia edilmiş ancak bu iddia gerçekleşmemişti. Yıldırım halihazırda AKP Genel Başkanvekilliği görevini yürütüyor.