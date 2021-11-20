Binali Yıldırım: ABD'de enflasyon 0'dan yüzde 7’ye çıkmış, bu ne demektir 7 kat artış

AKP'li Binali Yıldırım, partisinin Erzincan İl Başkanlığı tarafından Bakırevi Konferans Salonu'nda düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı.
Açılış konuşmalarında kürsüye çıkan AKP'li milletvekili Burhan Çakır, Binali Yıldırım’ın siyah saçlı ve ak saçlı fotoğraflarını göstererek, “Başbakanımız millete yaptığı hizmetlerle saçları (ak) böyle oldu. Biz sizinle gurur duyuyoruz.” şeklinde 'espiri' yaptı.
Milletvekili Çakır’ın konuşmasına salonu dolduran kalabalıkta “Ak gençlik burada aksakalın yanında” sloganıyla tezahüratta bulundu. Yıldırım, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türk Konseyi'nde 'Aksakallılar Konseyi'ne atanmıştı.
'Amerika, Avrupa denen ülkeler enflasyon diye bir şey bilmiyor'
AKP'li Yıldırım, kürsüde yaptığı konuşmada pandeminin getirdiği belirsizliğin bütün dünyayı kasıp kavurduğunu ifade ederek şöyle konuştu: