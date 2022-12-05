MHP Genel Başkanı Bahçeli ile BİM CEO’su Galip Aykaç arasındaki tartışma sonrası MHP'liler BİM şubelerini hedef aldı.
Antalya Korkuteli’nde BİM şubelerine 'Devlet Baba' yazan şahıslar, camları taşladı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
BİM'e MHP saldırısı
Antalya Korkuteli’nde BİM şubelerine 'Devlet Baba' yazan şahıslar, camları taşladı.
Haber Merkezi
MHP Genel Başkanı Bahçeli ile BİM CEO’su Galip Aykaç arasındaki tartışma sonrası MHP'liler BİM şubelerini hedef aldı.
Antalya Korkuteli’nde BİM şubelerine 'Devlet Baba' yazan şahıslar, camları taşladı.