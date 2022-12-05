BİM krizinin arkasında ne var? 'Fethullahçılarla savaştan önceki dershaneler krizini hatırlatıyor'

BİM CEO’su Galip Aykaç’ın enflasyon konusunda iktidara ve Bahçeli'ye verdiği yanıt tartışma konusu olmuş, Aykaç, Perakendeciler Derneği Başkanlığından istifa etmişti.

BİM ile AKP kavgasının ayrıntılarını yazan Cumhuriyet'ten Barış Terkoğlu, kavganın arkasında Pelikan ekibinin olduğuna işaret etti.

Yazıdan bir bölüm şöyle:

Cemaatten bir başkası, 2019 yılında Pelikancılar ile BİM arasındaki kavgayı hatırlattı. O yılın mart ayında, Sabah-A Haber gibi yayınlar, BİM’i hedef almıştı. BİM için, “fırsatçı”, “Milletin cebine göz diktiler” gibi ifadeler kullanılmıştı. BİM, sert yanıt vermiş, yargı sürecini başlatacağını söylemişti. O dönem BİM, Serhat Albayrak’ın yönettiği grubun, beklediği reklamı BİM’den alamadığı için aleyhlerinde yayın yaptığını söylemişti. Cemaatten konuştuğum isimler, Topbaşların Sabah Grubu’nu Erdoğan’a şikâyet ettiğini, Erdoğan’ın ikazı ile BİM karşıtı yayınların bitirildiğini söyledi. Biri, hikâyeyi şöyle devam ettirdi: “Kafalarına taktılar. Köşelerini çekilip zamanlarının gelmesini beklediler. Zincir marketler tartışmasının ardından kafalarını çıkardılar. Sosyal medyada Erenköy cemaatini hedef alan trollere bakın, ardında hangi ekip var? Aynı ekip Mehmet Görmez’i de böyle yemişti.”

Kastettiği elbette Pelikanlar’dı...

“FETÖ’den gözaltına alınan A101’in patronunu akladılar, bizi FETÖ’ye bağladılar” diye devam etti.

BİM’e kitap satan bir cemaat mensubu, “Ben markete 2 liraya kitap verdiğimde 2 buçuğa satıyordu, şimdi maliyetler arttı, 12’ye veriyorum 13’e satıyor, sorumlusu biz miyiz” diyerek fiyatların bahane olduğunun altını çiziyor.

İSTİFA GELEBİLİR, SALI KRİTİK

Bu arada Cemaat’in neredeyse tamamının BİM CEO’su Galip Aykaç’ın yaptığı konuşmayı eleştirdiğini gördüm. Aykaç’ın konuşmasının Erenköy-AKP kavgası isteyenlere zemin hazırladığını söylüyorlardı. Aykaç’ın, BİM’e yönelik saldırılara yanıt vermesini beklediklerini ancak Perakendeciler Derneği adına yaptığı konuşmanın maksadını aştığını anlattılar. Bunun Cemaat’in geleneksel üslubuyla örtüşmediğini ifade ettiler. Aykaç'ın, krizi tırmandırmamak adına, dernek başkanlığından hatta belki de BİM’deki görevinden istifa etmesini bekliyorlardı. Nitekim Aykaç, dün akşam, dernek başkanlığından istifa ettiğini duyurdu.

Öte yandan bütün resmi yeniden çizecek bir ayrıntı var: Salı günü Devlet Bahçeli’nin yapacağı konuşma. Bahçeli, eğer BİM CEO’suna yanıt olarak, “Görüyorum ve artırıyorum” derse işte o zaman işler biraz daha karışabilir.

Teşbihte hata olmaz, market krizi, Fethullahçılarla savaştan önceki dershaneler krizini hatırlatıyor. Kavganın gerçek mi yoksa kriz çıkması için mi üretildiğini anlamakta zorlanıyorsunuz. Yumruklara bakarken kafaları göremiyorsunuz.

Yazıyı bitirdiğimde, taksiciler, İBB önünde, zam eylemi yapıyordu. Aklıma parmağıyla BİM’i gösteren taksici geldi...

Alevlerin sıcağını yükselen duman takip ediyor. Ateşin yaktığı görünüyor da dumanın sakladıklarını fark etmek öyle kolay değil