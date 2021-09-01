BİM'den 'çocuklara satılamaz' yazan ürün için açıklama

BİM'de satılan ve üzerinde "Çocuklara satılamaz, verilemez", "Solvent içerir" uyarıları yer alan kalemler sosyal medyada paylaşılması sonrası gündem oldu.

“Denetle” adlı hesap “Geçen yıl tüm uyarılarımıza rağmen satışı yapılan Solvent içeren tahta kalemleri, bu yıl da okul öncesi sezonda satılıyor. Ürün üzerinde 'Çocuklara satılamaz, verilemez', 'Solvent içerir', 'Toksik etki' uyarıları yer alıyor. Buna dur diyecek var mı?” paylaşımında bulundu.

Odatv'nin haberine göre, olayın sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından BİM yönetimi tarafından çalışanlara yazı gönderildiği belirtildi.

Yazıda, “sağlığa zararlı” ürün "tahta kalem ürünün doğası gereği solvent içermektedir, piyasada satılan diğer ürünlerde de bulunmaktadır" denildi: