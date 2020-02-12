Fas'tan BİM'i kapatma tehdidi

Fas, market zinciri BİM'i yerli ürün satışını artırmaması durumunda ülkeden ayrılması yönünde uyardı.

Fas Ticaret Bakanı Mulay Hefit Elalami, milletvekillerine yaptığı konuşmada, Türk market zinciri BİM'in ülkedeki yatırımlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Reuters'ta yer alan habere göre, Elalami, "Türk market zinciri (BİM), Türk hükümetinin desteğiyle yatırım yapıyor ve nerede mağaza açsa, orada 60 Faslı mağaza kapanıyor" diye konuştu.

Elalami, BİM'in yerli ürün satışını artırması gerektiğini, aksi takdirde ülkeyi terk etmesini isteyeceklerini kaydetti.

Fas Krallığı'nın, ülkede yaşanan 2 milyar dolarlık ticaret açığından Türkiye'yle 2004'te yapılan serbest ticaret anlaşmasının sorumlu olduğunu düşündüğü ve anlaşmayı gözden geçirdiği belirtiliyor.

Bakan, Türkiye'nin, şu an ticaret anlaşmasına ilişkin Fas'ın şikayetlerini değerlendirdiğini söyledi. Anlaşmanın 2017'de 44 bin tekstil işine mal olduğunu belirten Elalami, Türkiye'den pürüzleri çözmesini istediklerini, aksi takdirde anlaşmanın iptal olacağını duyurdu.

Türkiye’nin Fas’a yatırımlarının, ülkeye gelen yabancı yatırımların yüzde 1’ini aşamadığını belirterek, “Diğer ülkelerle açıklar yatırımlarla telafi edilebiliyor” dedi.

İki ülkenin geçen ay anlaşmanın yenilenmesine yönelik son tarihi 30 Ocak olarak belirlemiş, ancak ardından bu, daha ileri tarihe ertelenmişti.