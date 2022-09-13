BİM’de süt hilesinin görüntüleri ortaya çıktı

BİM marketlerden alışveriş yapan bir kişi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla marketin yaptığı “oyunu” gösterdi.

Bir Twitter hesabından paylaşılan videoda market raflarında yer alan sütlerin son tüketim tarihlerinin silindiğini görüldü. Son kullanma tarihi geçmemiş olan ürünlerin ise tarihlerinin üzerinde olduğuna dikkat çekti.

Raftaki sütlerin ise yüksek oranlı bir indirimle satıldığı görüldü.