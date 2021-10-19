BİM yöneticisinden Erdoğan'a yanıt: Gerçekten uzak...

Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığı görevinde bulunan BİM'in İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, Erdoğan'ın yüksek gıda fiyatları dolayısıyla market zincirlerini hedef alan sözlerine yanıt verdi.

Market zincirlerinin fahiş fiyat ile damgalanmasını "gerçekten uzak" olarak niteleyen Aykaç, bu algı nedeniyle sektördeki halka açık şirketlerin zarar gördüğünü söyledi.

Aykaç, "Eylül verilerine göre yüzde 43.96 olan üretici enflasyonuna karşılık yüzde 19.58 oranında tüketici enflasyonu gerçekleşmiştir... Perakende işletmeleri karlılıklarından vazgeçerek maliyetlere yakın fiyatlarla tüketici ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar" iddiasında bulundu.

Erdoğan yaptığı açıklamada, fahiş fiyatların sorumlusu olarak 5 market zincirini işaret etmiş, bunlar arasında BİM de yer almıştı.